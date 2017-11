El Ayuntamiento autoriza al Mercado Medieval a abrir sus puertas el día 10 El equipo de Gobierno le permite celebrar su fiesta de 25 años, "si lo desea", pero las fechas de ferias siguen siendo del 6 al 9 J. ALBO Miércoles, 29 noviembre 2017, 00:56

Las Ferias de la Concepción abrirán sus puertas del 6 al 9 de diciembre, incluidos, pero, otro año más, habrá que añadir la coletilla temporal de que el Mercado Medieval también lo hará en la mañana del domingo 10.

Ello es así tras la decisión con ínfulas salomónicas del equipo de Gobierno de autorizar, «de forma excepcional», a la asociación Mercado Medieval y a los productores del mismo para que, «si lo desean», celebren en la mañana del día 10, entre las 10 y las 14.30 horas, la fiesta de su 25 aniversario. Pero las Ferias de la Concepción -recalcó el alcalde- «se darán por finalizadas» en la noche del sabado, tal y como se aprobó por mayoría de 4-1, con el único voto en contra del Mercado Medieval, en la reunión que el Ayuntamiento celebró el 2 de marzo con todos los organizadores de los mercados, después ratificada por la Junta de Gobierno.

«Considero de especial interés, en aras al respeto que debemos a nuestros visitantes y a los propios productores, que no se confundan las fechas y que todos sepan que las ferias tendrán lugar durante los días 6 (día de la apertura), 7, 8 y 9 de diciembre (fecha de clausura)», insistió el alcalde, que dijo no compartir la polémica suscitada pero que, debido a ella, para la programación de las ferias del 2018 se invitará también, además de a los responsables de los diferentes mercados, a las asociaciones de Hostelería y Bares de la ciudad y otros colectivos implicados, para que puedan expresar sus intereses, aunque no tendrán voto.

El asunto llegó el Pleno de ayer, en el que el PP iba a presentar una moción para que se ampliara la fecha al día 10, pero antes de que el portavoz David Mena la planteara el alcalde y la secretaria general informaron de que, aunque fuera aprobada, no tendría efectos jurídicos porque la competencia en esta cuestión recae en la Junta de Gobierno Local.

Cambiar los carteles

Ambos le reconvinieron en que la planteara como ruego, algo que Mena hizo para censurar al equipo de Gobierno su falta de sensibilidad con la población y que hubiera llevado este asunto «como si tuviera mayoría absoluta, pero sin tenerla». El concejal no adscrito, Carlos Barrón, pidió al Gobierno local que incluya en los carteles de las ferias el día 10, «por el bien de toda la ciudad". Por su parte, el edil de IU, Jorge Sánchez, opinó que las fechas debieran haberse debatido en una comisión informativa y si no se hubiera alcanzado la unanimidad haber llevado el tema al pleno para debatirlo entre todos los re.

Tras sus intervenciones tomó la palabra el alcalde, que reconoció que incumplir la palabra dada el año pasado, cuando afirmó que era la última vez que permitía fechas distintas de cierre, y hacerlo cuando queda poco tiempo para las ferias ha sido «costoso y muy doloroso para este servidor», y que si habían replanteado su postura «no ha sido por la posición de fuerza del Mercado Medieval sino por otros colectivos ciudadanos, bares, restaurantes, comercios, que nos han dicho que era un error y que teníamos que reconsiderarlo". Y añadió: «No se ha podido hacer otra cosa". Anticipó que el día 10 se mantendrá la seguridad -Policía Local, Protección Civil etc-, «pero ya no podemos cambiar las fechas de las ferias», sentenció.