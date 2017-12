Ayuela reivindica la muralla Movilización celebrada en agosto del pasado año 2016 a favor de la rehabilitación de la muralla. :: / Javier Albo La asociación lamenta «los escasos pasos» dados en dos años para su rehabilitación JAVIER ALBO Santo Domingo Sábado, 2 diciembre 2017, 12:30

La asociación cultural Ayuela expresa en una carta abierta al alcalde, Agustín García Metola, su malestar y preocupación «por los escasos pasos que se han dado en estos dos años de mandato para rehabilitar las murallas».

El colectivo que preside José Ignacio Palacios lamenta que el alcalde no haya atendido la cita solicitada ni dado respuesta a la carta que le remitió hace unos meses. Sí la obtuvo del Instituto del Patrimonio Cultural de España, que le indicó que «corresponde al Ayuntamiento liderar el inicio de las actuaciones necesarias». Ayuela también lo cree así, «para liberar las murallas de cualquier derecho adquirido, aprobar el proyecto urbanístico de la zona afectada y pedir a las administraciones autonómica y estatal financiación para acometer las obras», añade.

Frente a las «buenas palabras» pide hechos y, concretamente, «un calendario concreto de actuaciones donde se fije qué pasos se van a dar y cuándo». «No queremos otros dos años perdidos», afirma.

También dice no saber nada del plan director de la muralla. «No lo ha dado a conocer y está perdiendo una oportunidad para que la gente lo conozca y se entusiasme», lamenta la asociación, que urge a intervenir. «Es posible que el Ayuntamiento que comience el proceso no sea el mismo que lo vea culminar -dice-, pero esta claro que lo que tiene que mover principalmente a este o a otro Ayuntamiento es el bien de la ciudad y no la adjudicación del mérito de una obra».

Y advierte: «Estaremos vigilantes para que el calendario de actuaciones que usted nos indique se cumpla. Seremos los primeros en reconocerlo y aplaudirlo, pero sepa que si este Ayuntamiento no tiene nada sustancial al respecto en el horizonte más próximo o las actuaciones que nos indique no se van cumpliendo, seremos los primeros en reclamarlas públicamente».

Ayuela enumera varios pasos para recuperar las murallas, entre otros, la contratación de un equipo técnico que calcule el valor estimado de las propiedades y servidumbres que afectan a la muralla, hacer una oferta a los titulares, iniciar un expediente de expropiación en los casos que no se llegue a un acuerdo, desarrollar el plan parcial de la zona y ejecutar aquellos trabajos que no interfieran con las murallas y su rehabilitación, pedir financiación, etc.