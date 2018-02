El Avenida perdió 3.986 espectadores en el 2017 Público en el Avenida, durante el certamen de villancicos. :: albo El notable descenso respecto al año 2016 se reflejó sobre todo en las sesiones de cine, con 3.515 asistentes menos J. ALBO Jueves, 22 febrero 2018, 10:29

El Teatro-cine Avenida de Santo Domingo de la Calzada perdió durante el pasado año 3.986 espectadores en relación con el anterior 2016, el 88% de ellos (3.515) en el apartado de cine. Por ello, el Ayuntamiento anima a «a acudir a la numerosa y extraordinaria programación de nuestro Teatro-cine Avenida, dado que el mantenimiento del mismo y de su funcionamiento debe ser tarea de todos, teniendo en cuenta la inmediatez en la proyección de una gran parte de las películas de estreno durante la temporada, lo que supone un esfuerzo económico añadido para la ciudad», dice el alcalde.

Un dato negativo que contrasta con la «intensa actividad» que registraron las instalaciones municipales, con once días más de apertura (en total 151) que en el 2016. No obstante, estuvo en funcionamiento 192 días, para ensayos y preparación de espectáculos no cinematográficos. Todos ellos sumaron 32.258 espectadores, de los que 16.118 lo fueron en las funciones de cine y el resto en otros espectáculos.

La película más taquillera fue 'Es por tu bien', con 820 espectadores, y, de las infantiles, 'Gru, mi villano favorito', con 562 espectadores.