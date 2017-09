La Asamblea de IU en Santo Domingo decide relevar al edil Diego Mendiola Diego Mendiola, ayer. :: albo El concejal anunció su marcha «consensuada» en el pleno de ayer, en el que el PP tildó a Carlos Barrón de «tránsfuga» y le demandó el acta J. ALBO Miércoles, 27 septiembre 2017, 08:54

Los movimientos se suceden en la Corporación de Santo Domingo de la Calzada. Ayer, en el mismo pleno que tomó conocimiento de la baja de Carlos Barrón del Grupo Municipal Popular y de su continuidad como concejal no adscrito, Diego Mendiola anunció su despedida como edil de Izquierda Unida, por decisión de la Asamblea Local.

En una nota, Mendiola indicó que dicha decisión, «personalmente la tenía reflexionada y asumida desde el primer día en que accedí como su representante en el ayuntamiento». Y lo explicó: «Un proyecto político coherente, creíble y de izquierdas tiene que huir del personalismo, el 'hiperliderazgo' y los cargos vitalicios, todos ellos elementos nocivos que conducen a la institucionalización y al distanciamiento entre representantes y representados, cayendo en la ciénaga más negra del cretinismo parlamentario». Por ello, aseguró que su relevo «se ha hecho con debate, de forma participada y consensuada, sin dramatismo y con mucha antelación previendo la deriva que tomaba la legislatura».

En realidad -dijo-, «se trata de hacerse a un lado para ser más en la primera línea». Mendiola dejó claro que «adquirimos cargas y no cargos al ser representantes de una organización de la izquierda transformadora», y, también, que «todo el mundo es necesario, pero los imprescindibles son muy pocos». Aseguró que «esto no es una despedida, no llega ni siquiera a un hasta ahora, puesto que el trabajo que va a realizar IU va a ser igual o mayor si cabe, ya que sacaremos una publicación periódica en papel, como complemento del blog, charlas, actos y mucha política de calle para tomar el pulso de las ideas y propuestas de la gente. Continuamos con la misma ilusión y compromiso que el primer día, allá por 2010, cuando salimos de la clandestinidad», dijo.

Por otra parte, el portavoz del PP, David Mena, pidió a Carlos Barrón en su 'estreno' como concejal no adscrito que «deje el acta de concejal a otro compañero de partido porque la gente votó al PP y el concejal tránsfuga ya no representa a nuestro grupo». Dirigiéndose al alcalde le advirtió que su grupo estará «vigilante» si emplea el apoyo de Barrón para sacar acuerdos. «No nos temblará la mano contra ese oportunismo que puede ser evidente», dijo. También señaló que, «vista la situación excepcional, mostramos hoy la predisposición, más si cabe, de nuestro partido y del presidente del PP en La Rioja para llegar a cualquier tipo de acuerdos que sean necesarios, para que no sea utilizado el concejal tránsfuga».

Barrón replicó que se apuntaba lo de «tránsfuga» y aseguró a Mena que «no le gustará esa palabra más adelante». También pidió al alcalde que aproveche la oferta sobre el presidente del PP y de La Rioja, ya que «lleva dos años sin invertir en esta ciudad». Por otro lado, en lo que sonó como una advertencia, anunció que en unos meses volvería a hablarse en el pleno de la asignación a los grupos políticos, no sin indicar que «todo el dinero es para el gasto de los partidos, que quede muy clarito».