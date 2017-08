Por el antiguo Santo Domingo Edificio del siglo XVIII, en el número 64 la calle Pinar. :: / Javier Albo El titular de un inmueble del siglo XVIII sopesa recoger firmas en demanda de ayudas a la rehabilitación del casco viejo JAVIER ALBO Santo Domingo Jueves, 24 agosto 2017, 11:17

El casco antiguo de Santo Domingo de la Calzada no muestra su mejor imagen, jalonado de casas en ruina; de otras que lo estarán en cuanto el tiempo haga su trabajo, de refuerzos; vallas de seguridad... Rehabilitar para revitalizar estas zonas es un deseo de todos los ayuntamientos, aunque, al final, su cumplimiento queda en manos de la querencia y de las posibilidades económicas de los moradores o propietarios de inmuebles y, en muchos casos, se ven obligados a abandonarlos ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos que supone adecuarlos.

Antonio Ortiz y su hermana son propietarios, por herencia, de una casa en el número 64 de la calle Pinar. Es un inmueble del siglo XVIII, catalogado como de Especial Protección. Él quiere rehabilitarla, porque está próximo a la declaración de ruina. El problema -dice- es que «no hay ni un euro de subvenciones, y sin las mismas, es del todo inviable la rehabilitación, ya que cuesta más la misma que el valor final del inmueble».

Desde hace algunos años manda cartas y correos a los responsables autonómicos y municipales para que soliciten, para el casco antiguo de Santo Domingo de la Calzada, las ayudas que concede el Ministerio de Fomento para rehabilitación. «Son fondos que concede el Ministerio y es una oportunidad única para que el casco antiguo recobre su esplendor y no siga deteriorándose», indica. De momento no ha obtenido ningún resultado, por lo que ahora sopesa movilizar a los vecinos, a través de una recogida de firmas en la localidad, para que Ayuntamiento y Gobierno de La Rioja las pidan, en el convencimiento de que, además del suyo particular, el objetivo es de interés general.

Según explica él mismo, para acceder a estas ayudas, de entre el 40% y 75% contempladas en el Plan de Vivienda 2018-2021, es necesario que ambos organismos soliciten al Ministerio de Fomento que el casco antiguo sea incluido como zona de regeneración rural y que haya 50 propietarios, «incluso menos», interesados en dichas rehabilitaciones.

Nada fácil. Ortiz, en una de las cartas que ha remitido al Gobierno de La Rioja, pone de manifiesto que «Logroño subvenciona con el 35% el coste total la rehabilitación de inmuebles de su casco antiguo, independientemente de su uso o destino. Con ese porcentaje de ayudas, sí que es viable la rehabilitación. Hemos tenido incluso interesados en adquirir el inmueble para su rehabilitación y posterior uso hotelero, pero se han decantado por Logroño debido a las subvenciones de la capital», lamenta. El propietario pide que estas ayudas se extiendan «a los vecinos que las necesitamos y donde más valor añadido van a crear para el resto de riojanos: en cascos históricos».