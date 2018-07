Acioja ha inscrito hasta la fecha a 8 comercios para la feria Oja Stock de agosto El próximo día 9 concluirá el plazo para apuntarse al evento, que reunió el año pasado a diez establecimientos J. ALBO Miércoles, 4 julio 2018, 00:34

La asociación de comerciantes Acioja, de Santo Domingo de la Calzada, mantendrá abierta hasta el día 9 de julio la inscripción a la 12 Feria Oja Stock, que se celebrará el fin de semana del 4 y 5 de agosto y para la que, de momento, ya hay ocho comercios apuntados de los sectores del calzado, textil, mueble y complementos.

Dicha cifra se acerca a la que ofreció el año pasado el evento, que, tras unos inicios dubitativos e incluso preocupantes para su continuidad, desplegó en la plaza de la Alameda los productos en estocaje de un total de 10 comercios.

LOS DATOS uQué 12 Feria Oja Stock. uCuándo Días 4 y 5 de agosto. uDónde Plaza de la Alameda. uOrganiza Acioja, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Agencia de Desarrollo de La Rioja (Ader). uObjetivo Dinamizar la actividad comercial en la ciudad y dar salida a los productos en estocaje.

No es de extrañar que el presidente de Acioja, José María Fernández, se muestre satisfecho de la respuesta, aún provisional, que va cosechando esta próxima edición. Lo que sí le extraña es que a estas alturas no se haya firmado aún el convenio con la Agencia de Desarrollo de La Rioja (ADER), a través del cual financia al 50% todas sus actividades, incluida esta. «Me imagino que seguirá colaborando como en años anteriores», solo pudo decir ayer Fernández de la ayuda, de la que dependen la plasmación o no de algunas de las actividades de la feria. Por su parte, el Ayuntamiento colaborará, como siempre, con infraestructuras, personal y exención de tasas.