Los regantes de Santo Domingo piden la regulación del Oja en su cabecera

Unas 140 personas asistieron el martes al coloquio sobre el problema del agua organizado por la Comunidad de Regantes, que volvió a demandar la regulación del Oja en cabecera para garantizar el suministro futuro en todos los ámbitos.

«Algo hay que hacer, esto es muy serio»; o «esta es la única comarca que no está regulada en cabecera», son algunas de las frases que se escucharon en el encuentro, al que, dentro de una reivindicación general por parte de los intervinientes, pusieron la voz discordante miembros de la plataforma Defensa del Valle de Ezcaray, críticos con el derroche de agua que se pierde por las obsoletas redes calceatenses. «También habría que tener en cuenta lo que pagamos todos por mantener Valdezcaray», o «se puede destruir parte de naturaleza por la presa, pero hacia abajo se puede crear mucha más y también mucha riqueza», indicaron algunos de los partidarios de una futura infraestructura, hacia la que urgieron a dar pasos. «Somos partidarios de regular el Oja en cabecera, lo que no sabemos es cómo», dijo el edil socialista Javier Ruiz. También lo es por el PP, Javier Azpeitia, que aludió a la contaminación del acuífero y dijo que «el agua que estamos bebiendo cumple, pero no es la más idónea».