El Consistorio prescindirá del Rollo si así evita la marcha de Caravanas Rioja

«Si el Ayuntamiento tiene que prescindir del campo de fútbol de El Rollo para que Caravanas Rioja se quede en Santo Domingo de la Calzada, la decisión de este equipo de Gobierno es irrevocable». Agustín García Metola respondió así, en el Pleno de anoche, a una interpelación del portavoz del PP, David Mena, sobre el futuro de las instalaciones deportivas. El regidor insistió, no obstante, que «todo está en 'veremos'»; que la empresa no ha presentado aún su programa de necesidades y que «el Ayuntamiento no va a desarrollar esa zona hasta ver que 'Caravanas Rioja' encaja allí y lo acepta», por cuanto el suelo entraría en negociación. García Metola reiteró que, además de esta, se han puesto sobre la mesa otras posibles opciones.

La directiva del FC La Calzada, presente en el salón de sesiones, mostró su malestar por este asunto. Un representante de la misma señaló que, al contrario de lo que ha venido diciendo el equipo de Gobierno, «a nosotros, oficialmente, no nos han transmitido nada». También solicitó al alcalde una reunión para transmitirle sus inquietudes y los problemas que acaecen al club, además de anunciar la disposición de la directiva a dimitir. «Llevamos más de doce años en la directiva y no nos sentimos apoyados; nos da la impresión de que nos están ignorando por parte del Ayuntamiento, cuando somos un club que tiene 450 socios y que seguramente está con más del 70% de los niños y jóvenes que practican deporte», dijo.

El alcalde negó que el Ayuntamiento, «ni ahora ni antes», abandone al club, sobre el que citó su colaboración económica, en medios e infraestructuras. García Metola afirmó que había mantenido conversaciones con miembros de la directiva cuyos nombres no desveló «para no sembrar el descontento; prefiero llevarme yo la banderilla puesta», dijo, y que esos miembros habrían etiquetado de «valiente» -según explicó- la opción de buscar una alternativa al Rollo, por cuanto «ni el propio Ayuntamiento puede intervenir en las casetas y edificaciones porque están fuera de ordenación». García Metola insistió, no obstante, en que todavía no hay nada definitivo; que el equipo de Gobierno, dos arquitectos y el técnico de deportes trabajan en intentar conseguir la mejor solución a un tema que tildó de «muy delicado». «La gente no entendería que por mantener el campo de fútbol perdiéramos una empresa, ni que por poner una empresa no tendríamos alternativa para el campo de fútbol», señaló.