Santibáñez se enroca en la Alcaldía de Viguera con el respaldo del PP 01:14 El regidor asegura que no renuncia al cargo, tras ser detenido y puesto en libertad, porque «sería una aceptación tácita de culpabilidad» P. HIDALGO Viernes, 11 mayo 2018, 18:27

Aitor Santibáñez se enroca en la Alcaldía de Viguera con el respaldo del Grupo Municipal Popular.

La expectación era máxima ayer en Viguera, ya que Santibáñez iba a dar cuenta al pleno y a la ciudadanía de por qué había revocado la dimisión que formalizó tras haber sido detenido en marzo por la UDYCO y puesto en libertad horas después. Alrededor de cuarenta vecinos abarrotaron el salón de plenos y varios agentes de la Guardia Civil esperaban fuera del edificio que acoge el Ayuntamiento. En un ambiente de gran tensión, el regidor, al que el PP suspendió de militancia tras conocerse su detención, expuso que «reconsideró» la decisión de renunciar a la Alcaldía, ya que «después de las injustas implicaciones» abandonar el cargo «podría ser entendido como una aceptación tácita de culpabilidad».

Sostuvo que sobre él no pesa «ninguna acusación penal» y que «sólo he prestado declaración».

LAS FRASES Álvaro Manzanos Portavoz del PP «Sólo tenemos conocimiento de lo ocurrido por la prensa» Marta Ramírez Concejala PSOE «Santibáñez ha tenido al pueblo mes y medio en la incertidumbre» Francisco Jalón Edil no adscrito «Si el alcalde tuviera un mínimo de decencia, debería dimitir»

El Grupo Municipal Popular, al que hasta el pasado marzo pertenecía Santibáñez, le prestó su sostén. El portavoz de los 'populares' en la localidad, Álvaro Manzanos, afirmó que «como no hay un expediente abierto contra el alcalde en el Ayuntamiento y sólo tenemos conocimiento de lo ocurrido por la prensa, esperaremos a ver qué dice la Justicia».

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Marta Ramírez, preguntó en varias ocasiones a Manzanos si el PP tenía intención de presentar una moción de censura contra Santibáñez. Esta figura para cesar a un regidor designado necesita del concurso de los 'populares', ya que ha de ser propuesta por la mayoría absoluta del número de ediles y en Viguera el PP cuenta con 4 representantes, por una del PSOE y otro no adscrito a grupo político (representó al PR+, pero fue suspendido de militancia).

Manzanos no se movió un ápice del «esperaremos a que haya un procedimiento judicial» para adoptar una resolución; pero su compañero de grupo, el concejal Rubén Benito, dijo a las claras que «no». Esto fue respondido con numerosos aplausos por el público que seguía la sesión.

Precisamente, Benito protagonizó uno de los muchos momentos tensos que jalonaron el pleno, durante el que hubo numerosos cruces de acusaciones entre distintos miembros del equipo de gobierno y el exconcejal del PR+ y ahora no adscrito, Francisco Jalón.

El alcalde reclamó la presencia de la Guardia Civil para desalojar de la sesión a un vecino, hijo del edil Jalón, porque Benito aseguró que le había llamado «subnormal» cuando afirmó que el Grupo Municipal Popular no iba a presentar moción alguna contra el alcalde. La oposición aseguró que no había oído nada.

La concejala socialista echó en cara al regidor haber mantenido «durante mes y medio» en la «incertidumbre» a Viguera por no haber comparecido en un pleno para dar cuenta de su situación. «Por suerte nos tocaba en mayo, si no tendríamos que haber esperado mucho más», apostilló Ramírez.

La socialista solicitó a Santibáñez que precisara los hechos que motivaron su detención, pero el regidor no lo hizo. Ramírez instó entonces al PP a que se lo pidieran ellos, pero no lo consideraron oportuno.

«Nos estás insultando a todo el pueblo porque no tienes ninguna justificación», le espetó el ex del PR+ y ahora edil no adscrito. «Si tienes un mínimo de decencia, deberías dimitir», remarcó Jalón, antes de concluir que «esto es un circo». El Grupo Municipal Socialista y el concejal Jalón han solicitado la convocatoria de un próximo pleno extraordinario para que Santibáñez explicite los hechos que condujeron a su detención.