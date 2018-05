Santibáñez afirma que no deja la Alcaldía de Viguera por petición del pueblo El regidor asegura que se dio de baja del PP ya que, tras su detención, sintió «escaso apoyo y salí muy desengañado» P. HIDALGO Miércoles, 30 mayo 2018, 00:43

Aitor Santibáñez aseguró ayer que no abandona la Alcaldía de Viguera porque «el pueblo me ha dicho que me quede ahí quieto».

Una treintena de vecinos volvió a abarrotar el salón de plenos para asistir a una sesión extraordinaria solicitada por el Grupo Municipal Socialista y el exedil del PR+ y ahora no adscrito, Francisco Jalón, para que Santibáñez detallara los motivos que condujeron el pasado marzo a su detención durante unas horas por la UDYCO. Al igual que hace algo más de quince días, cuando se celebró una sesión ordinaria en la que también se abordó este asunto, el ambiente en la sala fue de extrema crispación (con continuos cruces de reproches y acusaciones entre los miembros de la Corporación e incluso entre los vecinos que asistían como público) y con dos patrullas de la Guardia Civil en la entrada del edificio que aloja el Ayuntamiento.

Si bien en el anterior pleno ordinario el exregidor 'popular' y ahora alcalde no adscrito no detalló los hechos que motivaron su detención, ayer dejó las explicaciones de lo sucedido en palabras del asesor jurídico del Consistorio de Viguera y su abogado personal, Gabriel Jiménez. Según el relato que trazó Jiménez, el pasado 20 de enero el primer edil solicitó a la empresa que suministra gasoil al Ayuntamiento que llenara uno de los depósitos municipales porque «el colegio estaba sin calefacción y los niños se estaban helando». Durante la conversación con el suministrador, el letrado indicó que Santibáñez «hizo un comentario, en mi opinión en tono de broma, de que si hay sobrante le echara en el depósito de su casa».

La empresa suministradora tenía el teléfono pinchado por una investigación relacionada con el control de drogas, lo que desembocó en la detención del primer edil viguereño. No obstante, el abogado señaló que «a mí se me han aportado facturas que acreditan que una compañía suministra al Ayuntamiento y otra a la casa de Aitor», así como que «al día siguiente el suministrador de Aitor le abasteció en su vivienda». Según estos «datos objetivos» basados en una documentación que Jiménez dijo haber aportado al Juzgado, el letrado consideró que los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental por los que se investiga a Santibáñez «no tienen sentido».

«Esto es una película», replicó Jalón; mientras que la concejala del PSOE, Marta Ramírez, le reprochó que no hubiera facilitado explicaciones antes «si tan claros son los hechos». ¿Y si esto es cierto, por qué presentaste la dimisión?», siguió la socialista preguntando al regidor. Santibáñez respondió que tomó esta decisión «porque vi dudas sobre mí en el PP» (que lo suspendió de militancia). Apuntó que a los días revocó su dimisión porque «el pueblo me dijo que me quedara ahí quieto». En cuanto a por qué presentó la baja del PP sostuvo que «lo decidí porque vi escaso apoyo y salí muy desengañado».