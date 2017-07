Al final fueron más de veinte veredistas. Una buena cuadrilla para seguir preparando el Camero Viejo que en quince días se celebrará en Jalón. Veinte personas para culminar un nuevo muro de piedra, barrer las calles, limpiar algo de maleza que ha vuelto a crecer, e incluso bajarse al río Leza para quitar piedras y habilitar de esta forma una nueva zona de aparcamientos para el próximo 29 de julio. Veinte veredistas doblaron el riñón el pasado domingo para seguir acondicionando su pueblo. Casi 60 jaloneros se sumaron a la comida popular. Toño cocinó el rancho; las Margaritas lo sirvieron; Carmina, Saúl, Roberto, Arantxa, Pablo, Rubén... pusieron las mesas; otros tantos las sillas, el pan, los cubiertos, las bebidas, y durante dos horas 60 personas compartieron lo que ya es habitual en los veranos jaloneros: una comida popular en las fiestas de guardar.

Se ha establecido así en Jalón la rutina del bien común: lo que es bueno para el pueblo a buen seguro sea bueno para mí. Y sin duda su participación en Mi Pueblo es el Mejor de Diario LA RIOJA y su gran posición final ayudaron a que este enfoque de colaboración vecinal para la mejora del pueblo haya quedado establecido como una pauta de comportamiento grupal que redunda en que muchos que antes no subíamos al pueblo ahora lo hagamos con cierta sensación de orgullo. Pues sabemos cómo estaba Jalón en los años 80 y cómo desde este trabajo conjunto de los nietos de aquellos abuelos (Domingo, María, Juan, Julián, Pablo, Justa, Fabián...) se puede presumir de ser el segundo mejor pueblo de La Rioja.

Este esquema de la antropología rural no ha podido librarse de lo que siempre ha sido un hecho sensible en los municipios pequeños: las pequeñas rencillas que el tiempo se encarga de alimentar. No siempre el bien común se observa de igual forma. Y hay quien decide aislarse, no bajar a otros espacios comunes, y advertir a los cuatro vientos que aquella gestión pública del bar para el Camero Viejo de 2002 le pareció acertada como teniente alcalde... desde el individualismo.