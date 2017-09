La Rioja Baja en una misma carrera

Han sido años con muchos problemas por parte de los taxistas de La Rioja Baja y meses de negociaciones, conversaciones y reivindicaciones. Pero por fin existe la zona única de taxis para La Rioja Baja. El área de prestación conjunta para el taxi permite que los 30 vehículos que operan en esta zona de la comunidad autónoma puedan recoger a los viajeros en cualquiera de los 34 municipios de La Rioja Baja y desplazarlos a su destino elegido. La normativa impedía hasta la fecha que un taxi pudiera coger a un pasajero en una localidad diferente a la que tenía su licencia.

Ayer los taxistas de la zona recogieron de manos del consejero Carlos Cuevas las autorizaciones y distintivos que llevarán en sus vehículos y que les permitirán de forma oficial poder hacerlo. «Los problemas llegaban sobre todo durante el fin de semana con las cuadrillas de chavales que van a fiestas de otras localidades. Podías dejarlos pero te encontrabas con muchos problemas para recogerlos», comenta Pilar Sáinz, taxista en Rincón de Soto.

Miguel Ángel García, de Aldeanueva de Ebro, explica que «con la medida que se ha tomado trabajamos con más tranquilidad y nuestros clientes están más tranquilos sabiendo que se aseguran la vuelta», algo que no era así hasta ahora. La primera denuncia de Miguel Ángel llegó hace tres años cuando recogió de Alfaro a una cuadrilla de chavales de su municipio. Ahora ya no habrá sanciones por operar en municipios diferentes al que tienen la licencia. «Ninguno de nosotros va a trabajar en un municipio que no sea el suyo, pero podremos recoger a los clientes que hemos dejado sin necesidad de esperarlos en el municipio», comenta.

El consejero de Fomento y Política Territorial, Carlos Cuevas, ha incidido en que la zona conjunta para el taxi en La Rioja Baja supone «un avance para mejorar el transporte público», al tiempo que ha atribuido a los taxistas el mérito y el reconocimiento para que esta iniciativa haya salido adelante. La idea es que la medida pueda plantearse, en próximas fechas, en el resto de la región.