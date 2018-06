Regreso al pasado en La Rioja Alta

Briones es, si no el más bonito, uno de los pueblos más hermosos de La Rioja. No obstante, comparte con Sajazarra la inclusión en la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España. Y es en eventos como las XXII Jornadas Medievales que se celebran este fin de semana cuando el pueblo riojalteño congrega a miles de visitantes que pueden comprobar la belleza del municipio. Sobre todo, porque la actividad no se cierne en el centro, la plaza de España, que no deja de ser el corazón del programa, sino que callejeando por sus calles se pueden visitar muestras, pequeños museos, observar animales, recordar oficios, contemplar panorámicas y entrar en los portales de los vecinos, que abren sus casas para la admiración y envidia de turistas.

En una misma calle, por ejemplo, la Mayor, son vecinos el herrador de caballos, que tan pronto calza a un animal que le arregla el tacón de un zapato a una espectadora. «Oye, ¡como nuevo me lo ha dejado!», exclama ella agradecida. En frente están las cesteras, reunidas a la sombra iniciando la tarea desde por la mañana. También hay un taller de confección de papel, unas reposteras, un pequeño y personal museo etnográfico en el merendero de una casa y una destilería.

Girando a la derecha nos adentramos en la calle Concepción, donde unas cabras y unas ovejas observan a los visitantes casi con más curiosidad que estos al propio ganado. También hay una recreación de la matanza del cerdo, con una exhibición de elaboración de embutido y una cerería. Cerca, en la travesía de la Iglesia, descansan las aves rapaces del cetrero antes de su exhibición: halcones, águilas, buitres, búhos, lechuzas...

En la calle La Rioja conviven el escribano con una jaima mudéjar en la que charlan unas atractivas mujeres, la bodega y el patio de los caballeros de la Orden de Calatrava, un impresionante palacio de piedra en el que hay, incluso, una mazmorra. La Asociación Cultural Briones Medieval logra implicar a todos los vecinos de la localidad para contar con 54 portales, puntos de visita, y convertir al pueblo en un verdadero atractivo, no obstante, esta es una fiesta de Interés Turístico Nacional.