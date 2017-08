El rayo de sol más esperado de cada comienzo del verano Lunes, 21 agosto 2017, 23:43

En Camprovín hay otra fiesta singular, aunque menos bulliciosa. Tiene que ver con el sol. «Es el 23 de junio, y que me perdonen, pero yo creo que no tiene nada que ver con San Juan, a pesar de la fecha», indica Arturo Villar. «Se trata de una merienda en el entorno de la ermita de la Virgen del Tajo por el solsticio de verano», continúa. «Estoy seguro que en ese lugar, mucho antes de que estuviese dedicado a la Virgen del Tajo, ya se reunían nuestros ancestros, porque todos, creyentes y no creyentes, coincidimos que para los camprovineses y camprovinesas, ese lugar es mágico, es nuestro emblema».

«Ese día se hace una merienda. El Ayuntamiento pone pan y vino, y los que acuden ponen las viandas, y pasamos un rato hasta que llega el momento en que el último rayo de sol entra por una ventana e ilumina el ábside con la hornacina de la virgen. Es espectacular y emocionante, desde una posición agnóstica y de máximo respeto», señala.