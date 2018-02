El PSOE expulsa a su edil díscolo por «irresponsable» y le exige su acta del Ayuntamiento de Villamediana Martínez, sancionado ayer con 93.000 euros, asegura que no acató la disciplina de grupo porque los socialistas lo han tratado«peor que a la oposición» PILAR HIDALGO Sábado, 17 febrero 2018, 00:23

El PSOE de La Rioja expulsó ayer del partido a su concejal en el Ayuntamiento de Villamediana, Juan Pedro Martínez, por la «irresponsabilidad» de romper la disciplina de su grupo y votar el jueves en contra de la aprobación de los presupuestos del 2018 que presentaba el equipo de gobierno encabezado por los socialistas, y en el que también participan Ciudadanos e Izquierda Unida.

El PSOE de La Rioja exigió además al edil rebelde que entregue su acta de concejal en el Consistorio villametrense e instó al Grupo Municipal Socialista de Villamediana que «lo expulse inmediatamente del mismo y pase a concejal no adscrito».

Y es que la salida de Juan Pedro Martínez del partido, en el que llevaba militando unos 12 años, no conlleva su expulsión automática del Grupo Municipal. No obstante, el secretario general de la Agrupación del PSOE en Villamediana, Eduardo Bellido, aseguró a Diario LA RIOJA que ha iniciado ya los trámites para echar al edil del Grupo Municipal.

LAS FRASESJuan Pedro Martínez Edil expulsado del PSOE «No voy a aprobar unos presupuestos en los que no me han dado cabida» Eduardo Bellido Secretario general del PSOE de Villamediana «La ley está para cumplirla yhay que dar ejemplo cuandose ostentan cargos públicos»Ana Belén Martínez Alcaldesa de Villamediana «Tengo un compromiso con hacer cumplir la normativa sea quien sea el infractor» Rubén Gutiérrez Portavoz del PP en Villamediana «Era previsible que esto pasara porque los tripartitos nunca funcionan bien»

El concejal díscolo no quiso pronunciarse ayer sobre su expulsión del PSOE «hasta no recibir una notificación oficial del partido». Sí que se explayó acerca de las razones que han conducido a su salida. Lejos de la «irresponsabilidad» que le achaca la formación, argumentó que su rechazo a las cuentas se debió a «un acto de responsabilidad con Villamediana, porque estos presupuestos no son los mejores para el municipio, y de coherencia». «Si durante mis once años como edil he criticado que anteriores ejecutivos reservaban una partida excesiva para Festejos, no puedo apoyarlos cuando para el 2018 se prevé aumentar aún más el gasto», señaló.

Además criticó que el pasado 31 de enero, la alcaldesa, Ana Belén Martínez, le enviara «un documento cerrado» con el proyecto de presupuestos, «al que no pude incorporar nada». «No voy a aprobar algo en lo que no me han dado cabida», reseñó quien ayer se sentía «peor tratado que la oposición», integrada por PP y PR+. «A ellos les han dado la posibilidad de presentar enmiendas, a mí no», censuró.

La expulsión ayer de Juan Pedro Martínez llegó horas después de que en la noche del jueves quedara de manifiesto la fractura en el seno del Grupo Socialista de Villamediana. Asimismo coincidió con el día en que el Pleno acordó imponerle una multa de 93.000 euros por haber ejecutado unas obras de consolidación en su calado sin licencia. El asunto salió adelante con los votos a favor de PSOE, Cs y PP. El PR+ se abstuvo e IU lo rechazó, votando en sentido opuesto al resto de los miembros del tripartito. El sancionado no estuvo presente en la sesión por tener interés directo en la cuestión.

El portavoz del PP (principal grupo de la oposición, y al que el actual equipo de gobierno desbancó del Ejecutivo local hace un año mediante una moción de censura), Rubén Gutiérrez, sostuvo que la imposición de la sanción al edil socialista «no es plato de gusto, pero es algo que tenemos que hacer porque la ley nos lo exige».

Expediente sancionador

Los demás grupos compartieron este argumento y además PR+, IU y Cs juzgaron la cuantía de la multa «excesiva». Por el PR+, Rubén Sáenz, consideró que «todo esto viene propiciado por temas políticos y rencores», en alusión a que el PP inició este expediente sancionador cuando estaban en marcha las negociaciones para la moción de censura que lo apearía de la Alcaldía. Jesús Ángel Cámara, de IU, reparó en que «llama la atención que sea la primera propuesta sancionadora, pese a existir un número muy importante de incumplimientos de la legalidad urbanística en Villamediana», del orden de más de 400. «Seguramente ahora nos encontremos con más expedientes y tendremos que actuar de igual modo», avanzó Modesto Fernández, de Cs.

La alcaldesa de Villamediana incidió en que «la propuesta de sanción está argumentada jurídica y técnicamente» y remarcó que su «compromiso ineludible» desde que asumió la Alcaldía es «hacer cumplir la normativa urbanística sea quien sea el infractor». Sin embargo, apuntó que la «dejadez» y el «dejar hacer» del PP durante años «nos está pasando factura ahora».