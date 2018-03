Nueve fugas en una semana dejan a Treviana con problemas de abastecimiento de agua Detalle de las excavaciones por la última rotura de la tubería que abastece de agua a los vecinos de Treviana. :: a.t. Sin suministro desde el pasado sábado, un camión cisterna no pudo acceder al depósito hasta ayer debido al temporal de nieve JÖEL LÓPEZ Sábado, 3 marzo 2018, 15:18

El jueves pasado, el municipio de Treviana, inició una particular travesía del desierto. Un total de nueve fugas en un tramo de tubería de no más de mil metros se ha traducido en constantes cortes en el abastecimiento de agua. Además, el repentino acto de presencia de la nieve ha provocado que, desde el pasado sábado, los vecinos se quedaran sin suministro de agua debido a que el camión cisterna no pudo llegar hasta el municipio.

La última avería, la novena, se produjo ayer mismo en otro punto del mismo tramo, cerca de Tormantos. La alcadesa de Treviana, Antonina Cantabrana, reconoce que «la tubería es de uralita, es muy frágil y en invierno da muchos problemas».

La actual rotura, que ya está reparada, se sitúa entre dos tramos nuevos de tubería. Además, tras el temporal de frío y nieve, el camión cisterna del Gobierno de La Rioja por fin pudo acceder durante la mañana de ayer jueves al depósito para abastacer de agua a la localidad riojalteña. En total fueron descargadas tres cisternas de agua para atender las necesidades principales.

Con agua en el depósito y la rotura reparada, el municipio riojalteño podrá volver poco a poco a la normalidad. En conversación con este diario, la alcaldesa espera que «no haya más averías y estemos tranquilos».

En busca de soluciones

El ramal cuenta con entre 15 y 20 kilómetros de tubería, de los cuales, tan solo 6 se han cambiado. Esta canalización de agua de boca conecta con el manantial de Quintanar de Rioja. Cantabrana aboga por cambiar de fuente de agua y conectarse a la del Oja-Tirón.

De hecho el proyecto de conexión está ya realizado desde hace años pero la negativa de otros municipios a conectarse con ese manantial ha parado el cambio propuesto por Treviana.

La alcaldesa de la localidad de la comarca de Haro asegura estar en contacto con las instituciones para evitar que el municipio esté al amparo de un tramo de tubería viejo y muy vulnerable al clima adverso de cada invierno.