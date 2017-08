Noemí Manzanos «desmiente» a Jorge Gutiérrez sobre la celebracióndel Día de los Calaos

La alcaldesa de Rodezno, Noemí Manzanos, ha querido «desmentir» las declaraciones de Jorge Gutiérrez, vicepresidente de la Asociación de Amigos de Rodezno, sobre los motivos por los cuales no se ha celebrado el Día de los Calaos. «El Ayuntamiento siempre ha apoyado y apoyará a la asociación. Todo lo que nos han pedido se lo hemos dado (desbroce, personal municipal, escenario, fotocopias...)», asegura la alcaldesa. Manzanos también afirma que la asociación «tiene un superávit cercano a los 7.000 euros, por lo que no ha tenido que pedir nunca ayuda económica a este Ayuntamiento porque no la ha necesitado».

Por su parte, Jorge Gutiérrez advierte de que el Día de los Calaos «requiere algo más que apoyo, un pueblo de 300 habitantes recibe a 8.000 personas, somos un referente turístico en La Rioja en estas fechas, es necesario dedicación y compromiso». «El desbroce, limpieza, préstamo de escenario... son trabajos propios de un Ayuntamiento», añade.