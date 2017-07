Las Vueltas de San Juan llenan la ciudad 01:18 Félix Domínguez Miles de personas se congregaron en el Paseo San Julián para arrancar con las fiestas mayores de Nájera FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Martes, 18 julio 2017, 12:07

Tal y como se había calculado, la festividad de San Juan en sábado propició ayer en Nájera un lleno total para participar en el primer gran acto de los festejos mayores najerinos, los que se celebran nada más inaugurarse el verano.

Una vez se hubo dado cuenta de las copiosas viandas de los almuerzos, y con los cuerpos llenos de energía, el personal se fue congregando en torno al quiosco del Paseo San Julián, donde sobrepasadas las 12.30 horas hizo su llegada la Agrupación Musical Najerense, acompañada de un nutrido grupo de najerinos que les habían seguido bailando.

Galería de fotos Imágenes de las Vueltas

Con los músicos situados y tras los tres toques de bombo que avisan a todos del comienzo, a los sones de 'El baile chino' se puso en marcha el primer serial de vueltas. Terminado éste y tras un breve descanso para recuperar el aire y mitigar los sudores, se pasó a la segunda con la música de 'La Verbena de la Paloma', y después de otra paradita, se llegó a la tercera con la música de 'El Molinero de Subizu'. En esta ocasión y dado el compromiso del equipo de fútbol de la ciudad, en cada una de las vueltas se metieron 'cuñas' musicales de ánimo para el equipo y su trascendental encuentro de la tarde en Tafalla.

Ya en el paseo, se siguió con los sones de los temas citados y las letras que, de no saberse que pertenecen al acerbo popular local, léase el ingenio de Benerito Hervías 'Morgón' y su cuadrilla, se diría que fueron compuestas por alguno de los cómicos 'chanantes' de Albacete. Si no, díganme cómo se come eso del 'Ay Viriato, Viriato, Viriato, ay Viriato que guapito estás, con la bota de vino en la mano, eres una asquerosidad'.

Bueno, pues con esos sones bailados con todas las ganas del mundo, pero con la suficiente parsimonia para dilatar al máximo la duración de las vueltas, najerinos y visitantes se encaminaron rumbo al Casco Histórico, vía puente de piedra, y ya en la calle Mayor se fueron sucediendo las 'presas' y los remojones desde balcones y ventanas. Ya en la plaza de España se dieron las tres últimas vueltas.