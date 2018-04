El PP votará en contra del Presupuesto 2018 que asciende a 7,6 millones Azofra se queja de que no se ha tenido en cuenta ninguna de sus propuestas planteadas al edil de Hacienda F. DOMÍNGUEZ Jueves, 26 abril 2018, 15:03

nájera. El concejal del Partido Popular de Nájera, Álvaro Azofra, adelantó ayer en rueda de prensa que su grupo votará en contra del Presupuesto municipal para el actual ejercicio, que suma un total de 7,6 millones de euros, por los 8,1 millones del pasado ejercicio. Comenzó señalando que «estamos ya a finales de abril y todavía no tenemos el Presupuesto», para advertir de que a lo largo del actual mes, «hemos mantenido tres reuniones con el concejal de Hacienda, al margen de las sesiones de la comisión informativa del área a las que hemos asistido», en las que según señaló, le transmitieron sus propuestas.

Según desgranó, le plantearon la necesidad «del importantísimo arreglo de calles y la necesidad de una mayor limpieza en las mismas; tener unas entradas a la ciudad a la altura de una cabecera de comarca; el apoyo a todas las asociaciones; un campo de fútbol muy demandado; la regeneración económica de la ciudad; la búsqueda de una mayor financiación para realizar mejoras y que de ese modo los vecinos no tengan que pagar los arreglos de calles y plazas; y el apoyo al turismo, entre otras cosas».

Azofra concluyó señalando que tras esas reuniones, «no se ha tenido en cuenta nada de lo propuesto por el PP», por lo que adelantó que «votaremos en contra de unos presupuestos que no tienen que ver nada con la voluntad de llegar a acuerdos», además de afirmar que «en la tramitación no se ha trabajado lo suficiente y no es un presupuesto de todos y para todos los najerinos».