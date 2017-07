Los vecinos de Nájera piden que se prohíba estacionar en el parque natural Vecinas de la ciudad caminan por el parque, con varios vehículos estacionados bajo el arbolado. :: / Félix Domínguez El último pleno recogió varias propuestas ciudadanas para arreglar las baldosas de la calle Mayor y algunas barras sueltas del puente de los Pescadores FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Lunes, 31 julio 2017, 09:15

El apartado de ruegos y preguntas que se abre para el público asistente, una vez levantada la sesión ordinaria de pleno, deparó varias preguntas de uno de los presentes en el salón consistorial. Comenzó por interrogar al equipo de gobierno sobre «cuándo se van a arreglar las baldosas que hay sueltas o rotas de la calle Mayor, porque hay algunas que sobresalen hasta unos 5 centímetros y eso representa un peligro para los peatones, además de que, las que están sueltas, salpican agua al pisarlas cuando llueve o se baldea la calle». El edil de Urbanismo, Juan Ignacio del Rey, señaló que «una vez que la brigada acabe de desmontar todo lo relativo a 'Las Crónicas', se meterán con el arreglo».

La segunda cuestión planteada fue relativa a «los usuarios de las piscinas y la zona deportiva, que aparcan sus coches buscando la sombra de los árboles del parque natural de Nájera», el vecino explicó que «en ese espacio entre la piscina de invierno y la plaza de toros ya hay una zona de aparcamiento. En su momento se quitaron de ahí unos árboles para las obras de la zona deportiva y de la plaza de toros, que ahora podían servir para dar sombra al aparcamiento». Por lo que pidió que se haga algo al respecto. El concejal Del Rey le indicó que el pasado verano la gente sí que respetaba la zona del arbolado y no estacionaba los vehículos, «pero este año, no sé por qué, no se está respetando. Tomamos nota y trataremos de subsanarlo», sentenció.

Para concluir, el vecino puso de manifiesto su queja porque «en el puente de los pescadores hay una serie de barras que están rotas y suponen un peligro para los peatones que circulan por ahí, que son muchos, sobre todo para los niños, ya que están más a su altura y si van corriendo se pueden herir con ellas». En este caso, el equipo de gobierno también respondió que tratarán de arreglar estos desperfectos con el objetivo de evitar que pueda seguir representando un peligro para los ciudadanos.