El PP urge a actuar en Peñaescalera «como acceso y salida de Nájera fundamental»

Nájera. El concejal del PP de Nájera, Álvaro Azofra, ofreció ayer una rueda de prensa para urgir al equipo de gobierno a que solucione los problemas del acceso y salida de la ciudad por Peñaescalera, «que lleva más de dos meses cerrado al tráfico, y lo peor es que todavía no se sabe si se ha tomado alguna decisión sobre lo que se va a hacer para volverlo a abrir». El edil dijo que su grupo no entiende «cómo un acceso tan importante para la ciudad, que a diario lo utilizaban decenas de najerinos, no tiene una solución ya».

Recordó que la Feria del Mueble está a la vuelta de la esquina y se preguntó «qué va a ocurrir entonces, porque durante esas fechas Nájera se convierte en un punto importante de llegada de visitantes y se van a encontrar con que, de las tres entradas a la ciudad, una va a estar cerrada». Respecto a la partida incluida en el Presupuesto de La Rioja para arreglar la zona, Azofra instó al equipo de gobierno «a moverse para que se agilicen las gestiones para hacer efectiva esa ayuda».