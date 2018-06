El PSOE de Nájera replica a AN «que ningún grupo hace uso indebido de las asignaciones» María José Bejarano. :: F. D. Bejarano indica que el reglamento de los técnicos municipales pareció excesivamente cerrado a los partidos políticos F. DOMÍNGUEZ Sábado, 2 junio 2018, 13:20

La portavoz municipal socialista, María José Bejarano, salió ayer a explicar la postura de su grupo en cuanto a las dos mociones presentadas el día anterior por Alternativa Najerina (AN). Su concejal, Jesús Niño, requería a los grupos que no hayan presentado la documentación acreditativa del destino de las asignaciones, a que las presenten en quince días. «En caso de no hacerlo, que quede en suspenso el pago de dichas remuneraciones por parte de Tesorería». Proponía la aprobación de un reglamento que regule la fiscalización de dichas asignaciones.

La también primer teniente de alcalde comenzó señalando que «no se trata de no ser transparente, sino de regular en condiciones la manera en que los grupos municipales presenten sus cuentas en este Ayuntamiento» y se remitió a la anterior moción de AN aprobada en el pleno de enero proponiendo la fiscalización por parte de la Tesorería municipal del gasto del dinero de las asignaciones. Recuerda al respecto que «se aprobó con el apunte de que había que realizar un reglamento de acuerdo con los técnicos municipales para regular esa fiscalización y dicho reglamento lo realizaron, pero, en la comisión correspondiente, a todos los grupos menos AN nos pareció excesivamente cerrado y acordamos dejarlo sobre la mesa».

Es por ello que Bejarano afirmó que «no entendemos por qué AN llevó al pleno en forma de moción ese reglamento que todos menos ellos habíamos acordado dejar pendiente», añadiendo que «máxime, sabiendo que para poder aprobar ese tipo de reglamentos hay que seguir unos trámites que marca la legislación, no se puede aprobar a través de una moción».

Tras reiterar que «como quedó claro en el pleno ningún grupo municipal hace un uso indebido de las asignaciones», la portavoz socialista invitó a AN «a que empiece a trabajar y que se preocupe por lo que realmente importa a los najerinos, como es la limpieza de las calles, la escasa iluminación en las vías más céntricas y el problema que tenemos con las ratas».