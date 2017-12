«Las propuestas de AN están muy bien encaminadas» Jesús Niño. :: F. D. Jesús Niño, nuevo concejal de AN, apunta que su rechazo a seguir en el gobierno de la ciudad no influirá en su trabajo en la Corporación najerina F. DOMÍNGUEZ Sábado, 16 diciembre 2017, 23:23

El Ayuntamiento de Nájera prepara ya el relevo de Jaime Bravo, el edil de Alternativa Najerina (AN) que renunció a finales del pasado mes de noviembre a su puesto en el Consistorio por motivos personales. Su sustituto será el najerino Jesús Niño Ojeda, que asumirá su primer puesto de responsabilidad municipal. Niño apunta que llega al gobierno de la ciudad «para representar a los najerinos» y promete, «sobre todo, ilusión y ganas». En todo caso, y a modo de elogio hacia su predecesor, el representante de AN aspira a estar «a la altura de Jaime Bravo. Ha hecho una labor muy buena».

De profesión ebanista, con una dilatada experiencia en el sector hostelero y actualmente desempleado, Niño apunta que pese a que nunca ha ocupado un puesto político conoce de cerca la política municipal najerina. «Llevó muchos años asistiendo a los plenos», explica. «Además durante esta legislatura he seguido más de cerca lo que ha ocurrido porque nos hemos reunido cada martes en la sede de AN el concejal Jaime Bravo y los dos candidatos que le seguíamos en la lista, Flor Burungiu y yo. Él nos ha mantenido al día».

Pese a que cuando se planteó desde AN la disyuntiva de seguir integrados en el equipo de gobierno o no Niño era partidario de no continuar, asegura que eso no va a condicionar el desempeño de sus labores. «Desde que supimos que Jaime Bravo no seguía, he tenido claro que había que hacer lo que la asamblea determinase, sin dogmatismos. No me va a influir en nada».

En ese sentido, considera que deberá seguir con la labor desarrollada por Bravo: «Nuestras propuestas, hoy por hoy, están muy bien encaminadas. Lo relacionado con la estación de bombeo de aguas residuales está prácticamente hecho; el tema de las cuevas creo que podrá salir adelante; y la gestión del río, teniendo en cuenta la presión social y la tardanza de la CHE con los permisos, considero que se ha hecho bien. Sin contentar a todos, se ha desarrollado una actuación dentro de la legalidad, algo que no había pasado hasta ahora».