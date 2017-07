El Presupuesto najerino se aprueba de forma definitiva La Corporación najerina, ayer en el pleno extraordinario de resolución de la alegación. :: F. D. La Corporación rechazó una alegación de un vecino, al considerar un informe de Secretaría que no se podía admitir F. DOMÍNGUEZ Jueves, 13 julio 2017, 08:43

La Corporación najerina celebró ayer sesión extraordinaria de pleno para resolver una alegación presentada por un vecino contra el Presupuesto municipal del presente ejercicio, alegación que fue rechazada con los votos del equipo de gobierno (PSOE-PR-AN) y de Cambia Nájera, mientras que los ediles del Partido Popular se abstuvieron.

En la alegación, firmada por Diego Rodríguez Carrillo, se solicitaba que las cantidades asignadas en el documento previsor contable a los grupos políticos municipales que asciende a 34.000 euros, «se destine al Náxara CD (17.000 euros) y a la Peña Taurina (17.000 euros)».

El rechazo llegó al pleno con el dictamen de la comisión de Hacienda, basado en el informe de Secretaría que proponía no admitir porque «el escrito presentado, no lo hace por ninguno de los motivos legalmente previstos, sino que realiza unas consideraciones sobre los partidos políticos, y solicita el destino de los fondos a otras finalidades, plantea en consecuencia una reasignación de las aplicaciones presupuestarias, que sin perjuicio del fondo, no puede encuadrarse en ninguno de los motivos para las reclamaciones al presupuesto».