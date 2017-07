El perfil del contratante pasará a estar en la Sede Electrónica de Nájera Jorge Salaverri rogó que se lleve a cabo una campaña de desratización FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Viernes, 28 julio 2017, 10:17

El Ayuntamiento de Nájera celebró el miércoles su sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de julio, con un orden del día escueto y con la aprobación de la cuenta general del pasado ejercicio y la modificación de la dirección de página web del perfil del contratante del Consistorio, como únicos asuntos al margen de los preceptivos de cada sesión.

Excusaron su ausencia los ediles Idoia Eguileor (CN) y Jaime Bravo (AN), por lo que el equipo de gobierno estuvo en minoría. No pasó nada, ya que los dos puntos citados se aprobaron por unanimidad. El primero de ellos se trata de un asunto de mero trámite, pero que es imprescindible para remitir las cuentas del ejercicio 2016 al Tribunal de Cuentas para su «censura y fiscalización».

En el segundo caso, también fue cuestión de trámite, ya que la comisión informativa correspondiente ya le había dado el visto bueno por unanimidad. Se trataba de que el Perfil del contratante del Ayuntamiento najerino, que hasta la fecha estaba canalizado a través de la Plataforma de Contratación del Estado, a partir de ahora y después de la puesta en marcha de la Sede Electrónica en la página web municipal, dicho perfil pasará a funcionar desde dicha Sede.

Según el acuerdo aprobado ayer, en el perfil deberán figurar anuncios de licitación, composición de las mesas de contratación, adjudicaciones, formalizaciones, procedimientos de adjudicación anulados, así como cualquier otro tipo de información general sobre la actividad contractual del Ayuntamiento que se considere pertinente.

En el apartado de ruegos y preguntas, el concejal popular, Jorge Salaverri rogó al equipo de gobierno que, «ante el incremento del número de ratas que se ven por algunos puntos de la ciudad, se lleve a cabo una campaña de desratización lo antes posible», a lo que se les respondió de forma afirmativa.

El también popular, Álvaro Azofra, se interesó por el protocolo de invitaciones al espectáculo 'Reino de Nájera', señalando que algunos de los habituales no se les había invitado, respondiéndole el edil de Turismo, Enrique Acha, que se había seguido el protocolo habitual, con la salvedad de que este año no se han enviado las entradas, sino que con antelación se habían realizado las invitaciones, pero conminando a confirmar que iban a acudir, con el fin de que las entradas no acaben perdiéndose.