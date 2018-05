Peñaescalera tensa el debate del pleno El Grupo popular sacó adelante su moción sobre Peñaescalera. :: F. D. La moción del PP para urgir el arreglo del acceso a Nájera, salió adelante F. DOMÍNGUEZ Jueves, 31 mayo 2018, 00:29

La moción presentada ayer por el Partido Popular en el pleno ordinario de Nájera, para dar cumplimiento a otra moción presentada por el mismo grupo en el pleno de noviembre pasado, a fin de llevar a cabo obras de reparación del acceso de Peñaescalera y así poder dejar expedita dicha entrada y salida a la ciudad, salió adelante no sin antes provocar un arduo y por momentos tenso debate.

El concejal de Hacienda, Enrique Acha, dejó patente que no le gustaba nada que el ponente, Álvaro Azofra, no se aviniese a incluir en la misma un añadido para instar al Gobierno de La Rioja a hacer efectiva la enmienda a los Presupuestos regionales, de una partida de 400.000 euros para ayudar a sufragar las obras correspondientes. Por ello echó en cara al PP, «que en las últimas semanas estamos viendo cómo dan cuantiosas ayudas a otras cebeceras como Calahorra o Alfaro, por ejemplo, y a Nájera nos dejan de lado. No pedimos que nos traten mejor que a los demás, pedimos que se nos trate por igual», concluyó el edil regionalista.

No sirvió de nada su planteamiento, Azofra indicó, tanto a Acha como a los ediles socialistas, que también habían pedido la inclusión del añadido a la moción, que «han tenido cinco días para habernos pedido ese punto más, incluso lo podían haber hecho antes de comenzar el pleno». También adelantó el concejal popular, que había tenido conocimiento de que la próxima semana está concertada una entrevista del alcalde con el consejero de Fomento, para tratar del tema de Peñaescalera, «no sé si la habrá pedido tras conocer que habíamos presentado esta moción», remachó.

Al final, salió adelante sin el añadido, con los votos favorables del grupo popular y de Cambia Nájera y Alternativa Najerina.