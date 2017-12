Olarte culpa al PP de la subida de la tasa de agua de los próximos 20 años FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Viernes, 8 diciembre 2017, 09:42

Ante la reciente subida de las tasas de agua potable y alcantarillado para el 2018, aprobada por el pleno de Nájera en su última sesión ordinaria de noviembre, el alcalde, Jonás Olarte, ha querido explicar a los vecinos que «no se trata de una subida que nosotros hayamos querido hacer como si fuese un capricho, sino que es una actualización anual a la que nos obliga el contrato firmado por el anterior equipo de gobierno, de la concesión de ambos servicios».

«Esto es así gracias a la decisión del Partido Popular cuando privatizó la gestión de los servicios de suministro de agua potable y del alcantarillado, que todos sabemos se hizo para hacer frente a una quinta parte del coste de las obras de las piscinas climatizadas». Según pormenorizó Olarte, ello «nos trajo consigo que, a cambio de un millón y medio de euros que el Ayuntamiento necesitaba en aquel momento para pagar las obras, hay un contrato por 25 años de ambos servicios», lo que supone que «tendremos que actualizar esas dos tasas anualmente, hasta el 2037».

Olarte echaba mano de la ironía para señalar que «esto demuestra la gran gestión del PP, ya que nos han dejado atados de pies y manos en relación con esos dos servicios por muchos años». Añadió el primer edil que «Nájera puede disponer de una piscina climatizada, pero a costa de haber privatizado esos servicios y de ver cómo se suben esas tasas cada año».

También se refirió el primer edil najerino a la negativa de los populares a votar a favor «del cambio en la tasa que iba a favorecer la tramitación de las licencias de apertura, argumentando que eso se hacía por afán recaudatorio por parte del Ayuntamiento. Olarte asegura que ello no es verdad, que no es para recaudar sino para mejorar y facilitar las tramitaciones de licencias de apertura de negocios y que la gente no tenga que estar tanto tiempo esperando para poner en marcha sus proyectos comerciales», concluyó.