Olarte afirma que el nuevo edil de Alternativa Najerina tendrá las mismas competencias

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, agradeció ayer la labor realizada por el edil dimisionario de Alternativa Najerina, Jaime Bravo, «por su trabajo realizado en estos dos años dentro del equipo de gobierno y su apoyo de investidura», deseándole «que le vaya muy bien en esta nueva etapa». Señaló que «como ya le comunicamos el pasado lunes, cuando nos anunció su renuncia, el nuevo compañero que entre va a tener las mismas competencias y delegaciones que él», con lo que, indicó, «ahora no está en nuestras manos el decidir si siguen o no en el equipo de gobierno, sino en AN. Por nosotros no tiene por qué cambiar nada».

En cuanto a la falta de comunicación esgrimida por Bravo, señaló que «Jaime siempre ha tenido nuestro apoyo y nuestro teléfono para cuando le ha hecho falta, le hemos ayudado en todo lo que hemos podido, al igual que él a nosotros. Siempre se puede mejorar, pero no ha habido nada que se haya escondido».