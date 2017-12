El PP de Nájera pide a Marta Martínez que abandone la portavocía o dimita Francisca Mendiola es felicitada por Marta Martínez tras lograr la presidencia de la junta local del PP. :: / Félix Domínguez La exalcaldesa señala que fue elegida por el grupo municipal y advierte que «como nada ha cambiado», seguirá siendo voz autorizada FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Domingo, 3 diciembre 2017, 13:05

El anuncio fue hecho el pasado 7 de octubre por la reelegida presidenta de la junta local del Partido Popular en Nájera, Francisca Mendiola, después de que en la primera reunión de la junta se tomara la determinación de modificar el organigrama del grupo municipal del PP y cambiar a su portavoz. Se propuso a Álvaro Azofra en el puesto, en lugar de la exalcaldesa, Marta Martínez, pero dado que la propuesta no logró ningún efecto, al continuar ésta como portavoz oficial, la junta ha dado un paso más de cara a apartarla del puesto.

Según ha podido saber este diario de fuentes del partido, en las últimas horas la junta local le han pedido expresamente que dimita después de esperar infructuosamente que Martínez facilitase el cambio y acatase la decisión de la junta local.

Consideran que, de no dimitir, «cualquier actuación o declaración que realice será a título personal, quedando desautorizada por la junta». Por ello le advierten de que no es la voz autorizada del partido mientras no respete las decisiones de la junta elegida por los afiliados.

El órgano rector de los populares en Nájera, elegido el 28 de septiembre, consideró desde el principio «que había que darle un nuevo impulso al partido», para lo cual una de las primeras decisiones debía ser «dotar al grupo municipal de una nueva portavocía». Por ello decidieron nombrar nuevo responsable del grupo al edil y diputado regional, Álvaro Azofra, y situar como su segundo a Javier Salaverri, en lugar de Jesús Pérez, que está desarrollando la labor junto a Martínez.

Por su parte la aún portavoz, Marta Martínez, aseguraba ayer que «soy portavoz porque así lo quiso mi grupo y nada ha cambiado, por lo que lo seguiré siéndolo». Más adelante añadió que no quería «entrar en disquisiciones». «Lo que quiero es seguir trabajando y haciendo lo mejor por mi partido y, sobre todo, por mi ciudad que es Nájera», añadió.

Cabe recordar que cuando se celebraron las elecciones a la junta najerina se consideró que la candidatura de Mendiola representaba a la parte perdedora del congreso regional del PP, liderada por la alcaldesa de Logroño Cuca Gamarra, mientras que la de Martínez secundaba a la ganadora, encabezada por el presidente regional José Ignacio Ceniceros.