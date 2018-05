Nájera será gobernado con el Presupuesto del 2017 prorrogado, admite el alcalde La orquesta najerina La Orden de la Terraza, en una de sus actuaciones en el Doga. :: F. D. Olarte invita a quienes votaron en contra, a que se unan y presenten su propio documento contable para este año F. DOMÍNGUEZ Viernes, 4 mayo 2018, 00:04

El rechazo en el pleno del miércoles del Presupuesto municipal para el actual ejercicio por parte de la oposición (PP y CN), más el concejal de Alternativa Najerina, integrante del equipo de gobierno, ha supuesto que «automáticamente quede prorrogado el Presupuesto del año pasado», manifestaba ayer el alcalde, Jonás Olarte, para quien «lo más lamentable es que con la no aprobación en lugar de poder invertir 1,2 millones de euros, solo se podrán dedicar a inversiones 750.000».

Olarte recuerda que, «nosotros éramos cuatro concejales y yo a favor del Presupuesto, mientras que ellos estaban ocho y decidieron no aprobarlo. Lo que tienen que hacer es sentarse ellos y que hagan el suyo; en suma, hablar menos y trabajar».

Para el primer edil, «en esta vida nadie somos imprescindibles para nada», por lo que pedía a quienes se opusieron «que gobiernen y que hagan el Presupuesto que consideren que es el mejor para Nájera». Olarte quiere recordarles que «el Presupuesto no es hacer un programa electoral, es mirar por lo mejor para la ciudad y sus vecinos».

Para tranquilidad de todos los vecinos, asegura Jonás Olarte que los proyectos que ya están en marcha o encarrilados, «no corren ningún peligro y se terminarán», y mostró su extrañeza por la postura del edil de AN, Jesús Niño, «de tirar abajo un Presupuesto por una partida de 20.000 euros».

Por su parte, la líder del principal grupo opositor, la popular Marta Martínez, reiteraba lo dicho el día anterior. «Es un Presupuesto que nosotros no podemos apoyar porque, fundamentalmente, no han buscado el consenso, no han tenido en cuenta nuestras propuestas y no solventa las necesidades de Nájera».

En el transcurso de la sesión, y por unanimidad, se aprobó la concesión de la medalla de la ciudad, en su categoría de plata, para la orquesta de plectro najerina La Orden de la Terraza, medalla que les será entregada el próximo día 19 de mayo.