El PP de Nájera critica la actitud del alcalde sobre Peñaescalera y que no rebaje su sueldo

El concejal del Partido Popular de Nájera, Álvaro Azofra, ha salido a responder a las declaraciones realizadas por el alcalde, Jonás Olarte, acerca de la solución al acceso a la ciudad por Peñaescalera, comenzando por afirmar que dichas declaraciones «son una ocurrencia mal preparada, con mal estilo y con poca credibilidad, ya que mandar recados por la prensa no es de recibo para un alcalde», añadiendo que «si tiene que decir algo al PP de Nájera, que lo haga mediante el procedimiento formal».

Asegura que creen que «el alcalde no sabe qué hacer con ese tema, ya que si lo supiese tenía que haber hablado con el consejero de Fomento hace tiempo», y le pide al primer edil «que trabaje más por los intereses de nuestra ciudad y no esté esperando cada fin de mes a cobrar un sueldazo, ni más ni menos que 39.000 euros al año, más 1.500 en dietas», reprochándole que «cuando era candidato dijo que se iba a rebajar el sueldo el 25 %, que destinaría a Servicios Sociales, algo que no ha hecho».