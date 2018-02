Martín Gamero pierde la calle Vista de la calle Martín Gamero, que a partir de ahora se denominará Campo de San Francisco. :: F. D. El pleno aprueba la denominación Campo de San Francisco F. DOMÍNGUEZ Sábado, 3 febrero 2018, 12:13

El Ayuntamiento de Nájera continúa aplicando la ley conocida como de la 'memoria histórica'. Primero fue la retirada del busto del que fuera ministro de Obras Públicas en el Gobierno de Francisco Franco, entre los años 1945 y 1951, el asturiano José María Fernández Ladreda y Menéndez Valdés, del Paseo San Julián y su sustitución por una escultura homenaje a las tradicionales 'vueltas' najerinas. Anteayer el pleno dio el visto bueno al cambio de nombre de una calle situada, precisamente, paralela al citado paseo.

Se trata de la que hasta el momento ha estado dedicada al que fuera gobernador civil de la provincia de Logroño durante la dictadura, entre los años 1946 y 1956, Alberto Martín Gamero. La nueva denominación es calle Campo de San Francisco. Dicho vial abarca desde el puente de San Juan de Ortega hasta las piscinas climatizadas, según figura en el reparto de números que también se aprobó con el cambio de nombre.

La modificación de la denominación de la vía contó con el apoyo unánime de toda la Corporación. La portavoz del principal grupo de la oposición, la popular Marta Martínez, indicó que su voto sería afirmativo «en aras a cumplir con la ley de la memoria histórica y como no podía ser de otra manera cuando se trata de cumplir la legislación», pero quiso hacer una puntualización: «Está muy dicho pero no por ello hay que denostarlo, que no hay que olvidar la historia, que hay que intentar no repetir los errores y aprovechar lo bueno aprendido de la historia».

Por su parte, el ponente del punto, el edil de Cultura, Julio Nájera, recordó que cuando se planteó la retirada de la denominación actual de la calle «se barajaron varios nombres en comisión y se optó por el de Campo de San Francisco como remembranza de la historia de la zona donde está ubicada la calle, cerca del antiguo convento de San Francisco». También aludió a la recomendación del propio director del Museo Histórico Arqueológico Najerillense» y agradeció a todos los grupos su respaldo aunque soltó un reproche a los populares «por no haber apoyado la retirada del busto de Ladreda».