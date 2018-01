Jonás Olarte asegura que el balance del 2017 en Nájera es «muy satisfactorio» El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, ayer en su despacho. :: F. D. El primer edil considera que se han realizado proyectos y se han dejado preparados otros para comenzarlos a lo largo de este año F. DOMÍNGUEZ Martes, 9 enero 2018, 09:26

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, realizó ayer el balance del ejercicio último, que considera «un año muy satisfactorio», a tenor de los proyectos sacados a adelante o que se han puesto en marcha para ir desarrollando en los primeros meses del 2018. «Creo que se han dejado bastantes cosas encarriladas ya para este año recién comenzado, y entre las cosas que se han llevado a cabo y que están concluidas tenemos el saneado de calles y la supresión de gran parte de las barreras arquitectónicas que había en la ciudad, el abono a los funcionarios de 300.000 euros de la deuda que el anterior equipo de Gobierno contrajo con ellos y está muy avanzada la renovación de los vestuarios de las piscinas».

En lo que se refiere a otros proyectos que tendrán su continuidad a lo largo del este ejercicio actual, el primer edil se refirió a «la realización del proyecto y los pliegos para las obras de renovación de la plaza de la Cruz, se ha aprobado la contratación del plan director para el casco antiguo, así como el proyecto para el arreglo de la Casa de Cultura San Miguel, también está terminado el proyecto para el bombeo de aguas residuales sobre el río Najerilla, así como la redacción de los pliegos para sacar a contratación la elaboración del nuevo Plan General, y se está trabajando en una de las propuestas que formuló Cambia Nájera a la hora de apoyar el Presupuesto de 2017, la creación de los consejos sectoriales».

Así las cosas, Olarte pronosticó que el 2018 «va a ser un año con muchas obras y proyectos en marcha, tales como las de la plaza de la Cruz, el arreglo de la Casa de Cultura y la estación de bombeo de aguas residuales sobre el río Najerilla, cuyos trabajos están pendientes de la firma del convenció con el Gobierno de La Rioja para la financiación conjunta y estamos trabajando en un proyecto para mejorar el bar de las piscinas municipales», y adelantó que «seguiremos con las obras de saneado de calles y eliminación de barreras arquitectónicas».

Con respecto a las declaraciones de la presidenta de la junta local del PP, Francisca Mendiola, valorando el último año de gobierno municipal como un año sin actividad, Olarte señaló que «le podrá gustar más o menos lo que hemos hecho, pero inactividad no ha habido, y ya que habló de inactividad, le voy a recordar que ella ha tenido en todo el año 2017 sólo tres intervenciones en el Senado. No ha tenido ninguna propuesta, cero iniciativas y cero preguntas, y eso se puede observar entrando en la página del Senado. Se está llevando alrededor de 5.800 euros brutos al mes de todos los españoles por no hacer nada», concluyó.