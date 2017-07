«En el espectáculo hay un poso muy importante de historia» Perfecto Uriel, junto al escenario donde se representa el espectáculo 'Reino de Nájera'. / L.R Perfecto Uriel Director del 'Reino de Nájera' El principal atractivo es la participación del pueblo, al servicio de contar una historia FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Viernes, 14 julio 2017, 12:17

Natural de Torrecilla en Cameros, Perfecto Uriel Moreno es un profesional de la danza y el teatro al que en esta tierra riojana no es preciso presentar. Su labor, tanto pedagógica como a nivel escénico, es dilatada y fructífera. Desde el año 2013 es el responsable artístico del espectáculo histórico teatral 'Reino de Nájera'.

-¿Qué fue lo que le llevó a aceptar la dirección de este espectáculo?

-El reto era interesante. Me hicieron una proposición, yo presenté un proyecto, les gustó y entonces yo acepté rápidamente, porque siempre es interesante que en tu tierra y en un espectáculo de esta relevancia, puedan contar contigo y con tu trabajo. Entonces me pareció muy interesante hace ya cinco años, y me lo sigue pareciendo cada año.

-¿Usted ya tenía experiencia en dirigir espectáculos con mucha gente?

-Sí, la verdad es que sí. Yo había estado trabajando con anterioridad en Calahorra, en un espectáculo que se hizo durante ocho años, y luego siempre había tenido el manejo de grandes grupos de personas en animaciones y en historias teatrales.

-Desde esa enorme experiencia, ¿cuál es el principal atractivo de estos espectáculos populares?

-Yo creo que el principal atractivo es la participación del pueblo, de actores no profesionales que se ponen al servicio de contar una historia, y en este caso de contar la historia de su pueblo. Luego, otro muy importante es que se cuenta la historia de un país de una manera relajada, lúdica, distinta a lo que se cuenta en un aula de clase.

-¿Dónde reside la mayor dificultad de dirigir un espectáculo teatral de estas características?

-Creo que, dado que se trata de un espectáculo que se hace en la calle, la máxima dificultad es la meteorología, que de repente llueva y tengas que suspender, o que la climatología sea adversa durante las fechas anteriores y no puedas coger el ritmo de ensayos o de representaciones que se necesita. El resto no tiene mayor dificultad que la que entraña el estar trabajando con un grupo de gente, con todos los inconvenientes de que, el que no trabaja de madrugada lo hace de noche, y hay que hacer todo tipo de cábalas para encajar bien todos los ensayos, pero yo creo que no tiene mayor dificultad, la entrega de la gente es muy buena y eso es lo que importa.

-¿El hecho de que no sean profesionales, le añade inconvenientes?

-En modo alguno. Porque siempre lo que tratamos de conseguir es que la gente saque lo mejor que sabe hacer, ya que, realmente, todo el mundo sabe hacer teatro, unos mejor otros peor. En una obra hay quien tiene más papel o menos, más responsabilidad o menos, pero para mí son todos exactamente iguales, con lo cual a cada uno le vamos dando la labor que creemos que puede acometer con mayor tranquilidad.

-Hay algunas personas que critican que la historia que se cuenta en el 'Reino de Nájera' carece de fidelidad a lo que realmente fue. ¿Qué opina al respecto?

-Realmente, la historia es muy aburrida. Siempre la historia es muy aburrida. Hay gente que dice que la música no es de la época, pero la música de la época que estamos tratando era monótona, no era muy atractiva porque era muy lineal. Entonces, yo siempre digo lo mismo, cuando vamos al cine a ver 'Ben Hur', ¿se ciñe a la historia o hay una serie de licencias para decorar una historia? Y la música, ¿era de la época o es un elemento que nos invita a meternos mucho más en lo que se nos cuenta?, lógicamente, el gusto de las audiencias es muy diferente el de ahora que el de la época. Yo a todos esos especialistas y tan apegados a la verdad o no verdad de la historia, les diría que la historia es dependiendo de quién la cuenta, de una manera o de otra, pero que sí que en el 'Reino de Nájera' hay un poso muy importante de historia y luego hay licencias que van alrededor de la historia, no en vano se ha llamado de varias formas y todo partió del título 'Crónicas Najerenses', y era un compendio de momentos históricos de verdad, de leyendas y de pedazos de otras obras de otros autores que podían empastar divinamente y dar origen a un espectáculo, no a una recreación histórica, con todo un poso que cuenta el devenir de una tierra y de un país.