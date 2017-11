Dimite el edil de Alternativa Najerina, Jaime Bravo Jesús Niño y el dimisionario Jaime Bravo, ayer. :: F. D. AN decidirá si mantiene el apoyo al equipo de gobierno, «en función de las delegaciones» al sucesor, Jesús Niño FÉLIX DOMÍNGUEZ Viernes, 24 noviembre 2017, 00:58

El concejal de Alternativa Najerina (AN), Jaime Bravo, componente del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Nájera, informó ayer que ha presentado la renuncia al cargo en el Consistorio «principalmente, por razones personales», ya que, según indicó, «voy a presentarme a unas oposiciones por segunda vez, la primera me quede en puertas, y me he dado cuenta de que el Ayuntamiento me quita tiempo y concentración».

En cuanto a las cuestiones 'secundarias', el dimisionario señaló hacia la «falta de comunicación, que exige un esfuerzo extra», lo que achacó a que «nosotros somos un concejal que está solo, no tenemos el apoyo como lo puedan tener otro miembros del mismo grupo político, en este caso el Partido Socialista; ni siquiera estamos todo el tiempo que igual otros están en el Ayuntamiento, con lo cual tenemos una cierta falta de comunicación que hace que exija un esfuerzo extra por nuestra parte el hacer las labores y estar al día de todos los temas municipales, que entiendo son muchos».

Así las cosas, Bravo anunció que su puesto lo ocupará el siguiente en la lista de la candidatura, el najerino Jesús Niño, y «seguiremos manteniendo la misma línea que hemos mantenido hasta ahora», pero dejando una puerta abierta a dejar de apoyar a PSOE y PR de cara a mantener el equipo de gobierno como hasta ahora. «Queda pendiente y lo tendremos que decidir este mes, si AN continuará o no en el equipo de gobierno», señalando que «dependerá de las delegaciones que nos dé el alcalde, y en asamblea se tomará la decisión».