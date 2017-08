El PP dice que tiene «un proyecto definido para la zona de salud de Nájera» Vista del centro de salud de Nájera. / Félix Domínguez El popular Roberto Varona, alcalde de Huércanos, plantea que a falta de demanda, «con los medios que hay se presta un buen servicio y de calidad» EFE Logroño Miércoles, 16 agosto 2017, 12:41

El secretario de Organización del PP de La Rioja, Roberto Varona, ha defendido el "proyecto definido" que tiene su partido para la zona de salud de Nájera.

Según ha informado el PP en un comunicado, Varona, que es alcalde de Huércanos ha hecho estas manifestaciones con motivo de una reunión de dirigentes del PP sobre la situación de la zona de salud de Nájera.

Una zona cuyo proyecto está definido "de la mano de profesionales, que son quienes realmente saben cómo hay que prestar el servicio".

"Entendemos que es en el Consejo de Salud de Nájera donde los alcaldes tenemos que plantear las propuestas, ideas e iniciativas que nos trasladen los vecinos para mejorar, junto a los profesionales, todo aquello que pueda ser mejorable en la atención a los usuarios", añade el PP.

En este sentido, Varona ha emplazado al alcalde de Nájera, el socialista Jonás Olarte, a que "si tiene alguna iniciativa o quiere plantear algún asunto tiene la puerta abierta para utilizar los órganos que están constituidos a ese efecto, en este caso, el Consejo de Salud de la zona de Nájera".

La zona de salud de Nájera cuenta con 40 municipios, 39 de ellos con consultorio médico, a los que se suma el Centro de Salud en Nájera.

Se atiende a un total de 16.359 usuarios con un personal formado por 19 médicos y 8 de refuerzo; 20 enfermeras y 5 de refuerzo; 4 auxiliares de enfermería y 2 fisioterapeutas. La zona de salud cuenta con dos ambulancias, una de ellas 24 horas durante los 365 días del año.

"Con los medios que disponemos en la actualidad se presta un buen servicio y de calidad y prueba de ello es que no hay demanda por parte de los ayuntamientos de recursos o medios sanitarios", ha afirmado Varona.

Críticas de Bengoa

Por su parte, el Vicesecretario de Innovación y Comunicación del Partido Popular de La Rioja, Diego Bengoa, ha explicado que el objetivo de este encuentro es "escuchar, de primera mano, los planteamientos que los profesionales tienen que hacer sobre la situación de la zona de salud de Nájera".

Y ha lamentado que exista "un afán por tratar de distorsionar la realidad por parte del alcalde de Nájera, transmitiendo una imagen que no es real".

Además, ha afirmado que "cuando los técnicos acuden a Nájera, el alcalde no asiste a las reuniones del Consejo de Salud y, después, otorgándose una representación que no tiene y que decidió no asumir cuando tuvo la oportunidad, monta reuniones donde no se habla de sanidad sino de política", ha concluido.