Las Crónicas en un cupón Mirpuri, Muñoz, Pérez y Olarte, en la presentación del cupón. :: F. D. El sorteo de la Once contará con la imagen del 'Reino de Nájera' F. DOMÍNGUEZ Miércoles, 4 julio 2018, 00:34

Puede valer como regla mnemotécnica para no olvidarse de adquirirlo: el 11 en la Once. Y es que ese día de julio, el miércoles próximo, el cupón del sorteo diario de la Once llevará la imagen de las representaciones histórico-teatrales najerinas 'Reino de Nájera', las conocidas popularmente como Las Crónicas, que alcanzan este año su quincuagésima edición ininterrumpida, todo un hito para un espectáculo realizado eminentemente por el pueblo de Nájera.

El cupón fue presentado ayer en el salón de plenos najerino, donde el alcalde, Jonás Olarte, además de dar las gracias a la Once por haber tenido la deferencia de conceder la dedicación de uno de sus cupones al espectáculo najerino, subrayó que «con este espectáculo no solo se trata de dar a conocer la historia de Nájera, sino que también sirve muy bien para dar a conocer a la ciudad entera en todos sus aspectos».

Por su parte, la delegada territorial de la Once, Estefanía Mirpuri, que estuvo acompañada del presidente del Consejo Territorial, Javier Muñoz, comenzó por señalar que en lo que se lleva de año, «este será el séptimo motivo riojano que ilustrará uno de nuestros cupones», cupones que se distribuyen por toda España hasta un total de 5,5 millones de ejemplares. También recordó que «por solo un euro y medio se pueden obtener 35.000 euros, y con cincuenta céntimos más se puede optar a una paga de 3.000 euros al mes durante 25 años», señalando que con la recaudación «se hace una enorme labor social. La Once entrega en torno a 130 perros guía al año, y cada uno de esos perros su coste asciende a más de 30.000 euros».

Cerró el acto el representante de la Asociación de Amigos de las Crónicas Najerenses, Jesús Pérez Garibay, quien recordó el proceso que les llevó a conseguir que el cincuentenario del 'Reino de Nájera' acabase siendo la imagen del cupón, para agradecer a la Once el haber atendido su petición y asegurar que «todos los que formamos parte de Las Crónicas estamos encantados».