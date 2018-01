La ciudad de Nájera no podrá contar con un nuevo Plan General Municipal Enrique Acha trata de convencer de la necesidad de aprobar el realizar el Plan General. :: F. D. La negativa de PP y CN impidió que se aprobase la modificación presupuestaria para encargar el documento F. DOMÍNGUEZ Jueves, 1 febrero 2018, 00:55

La realización de un nuevo Plan General Municipal para Nájera deberá esperar una mejor ocasión, ya que el equipo de gobierno no pudo sacar adelante ayer, en la sesión ordinaria de pleno correspondiente al mes de enero, la modificación presupuestaria que debiera haber permitido proceder a la licitación del encargo de dicho documento urbanístico. No obstante, el ponente del punto, el concejal de Hacienda, Enrique Acha, cuando estaba a punto de terminar el debate y a la vista del rechazo que se avecinaba indicó, «creo que si hoy no sale este tema aquí, es evidente que nosotros buscaremos alguna solución, alguna salida, porque esto no puede seguir así, aunque haya que bajar al fiscal a denunciar a los concejales que han votado que no».

Acha se mostró bastante vehemente en algunos momentos del debate del asunto, ya que según mantuvo a lo largo del mismo, «la realización de un nuevo plan general es algo que es necesario hacer para cumplir con la ley, porque tanto desde el gobierno central como del autonómico ya nos vienen advirtiendo de que el actual está fuera de la normativa actual, con lo que ello conlleva para los vecinos de la ciudad que disponen de suelo, que ven paralizadas sus pretensiones de hacer algo con él porque no se puede actuar».

Por su parte el PP, a través de su portavoz Marta Martínez, justificó el voto negativo en que no consideraban que era el momento oportuno para hacer el documento, «porque, aunque lo consideramos necesario, no existe la voluntad de entendimiento entre todos los grupos para hacerlo, no es el momento adecuado», sentenció.

Martínez, Pérez y Barco no apoyaron las mociones de sus compañeros de grupo López y Salaverri

La edil de Cambia Nájera, Idoia Eguileor, fundó su negativa en que «como ya dijimos con ocasión del acuerdo para aprobar el presupuesto del año pasado, creemos que antes hay que hacer el plan director para el casco antiguo, además de que el gasto que se propone para encargarlo no parece exagerado».

Durante la sesión se volvió a vivir un capítulo nuevo del desencuentro entre los seis componentes del Grupo Popular, al abstenerse tres de ellos a la hora de refrendar sendas mociones presentadas por dos de sus compañeros. La portavoz del grupo Marta Martínez y los ediles Jesús Pérez y María José Barco, no respaldaron las propuestas presentadas por Jorge Salaverri, encaminada a pedir que se cambiase el pliego para la licitación del nuevo plan general, y la de su compañera Valvanera López, en la que se pedía que la nueva concesión de la gestión del complejo deportivo de las piscinas de invierno, tenga coste cero para el Ayuntamiento. Sí contaron con el voto de Álvaro Azofra.