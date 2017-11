El certamen Esteban Manuel de Villegas recibe originales hasta el 31 de enero

Hasta el 31 de enero del 2018 se podrán presentar los originales para optar a los premios de la vigésimo novena edición del concurso literario 'Esteban Manuel de Villegas', convocado por el instituto najerino de bachillerato del mismo nombre y el Ayuntamiento.

Se divide en dos categorías: adultos y jóvenes. En la primera, para personas de 20 años en adelante, habrá dos modalidades: relato breve y poesía. En la segunda, para autores de 14 a 19 años, habrá tres: microrrelatos, relato breve y poesía. El relato breve para adultos no será superior a 12 folios, con premio de mil euros, mientras que la poesía no superará los 150 versos ni será inferior a 50, y con un galardón de mil euros.

El microrrelato de jóvenes no excederá las 300 palabras, el relato breve no será superior a diez folios y la poesía no superará los 150 versos ni será menor de 50. Para el primero habrá premios de 150, 200 y 150 euros, mientras que para las otras dos, habrá galardones de 400 y 200 euros.