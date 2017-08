Un cartel muy monástico El jurado del concurso, con las tres obras originales presentadas. :: F. D. El najerino Carmelo Betolaza gana el concurso de carteles de las fiestas de San Juan Mártir y Santa María La Real FÉLIX DOMÍNGUEZ Martes, 22 agosto 2017, 00:01

El najerino, Carmelo Betolaza Lozano, resultó ser el autor de la obra ganadora del tercer Concurso de fotografía para el cartel anunciador de las fiestas de San Juan Mártir y Santa María la Real 2017, convocado por el Ayuntamiento de Nájera. De tal manera que será el que ocupe las carteleras y paredes de la ciudad y de otras muchas localidades, para dar a conocer la proximidad del comienzo de los festejos que tendrán lugar entre los días 15 y 18 de septiembre.

Al certamen se presentaron solamente tres originales, dos elaborados por el a la postre vencedor, y otra de Judith Arrillaga Pérez. El jurado estuvo formado por el alcalde, Jonás Olarte; la primer teniente de Alcalde, María José Bejarano; el edil de Cultura y Festejos, Julio Nájera; y los presidentes de las peñas Malpica y Juventud, Fermín Villar y Francisco Peña, respectivamente.

Tras una corta deliberación, determinaron que el más adecuado para anunciar los festejos de septiembre era uno de los dos de Betolaza, en el que se observa una parte del Claustro de los Caballeros del Monasterio de Santa María la Real, de noche y con la iluminación sobria que lo caracteriza. En el otro original del mismo autor, la imagen era la del retablo de la iglesia del mismo monasterio, también con su iluminación artificial.

Por lo que respecta al cartel presentado por Arrillaga, se trataba de una instantánea de la reproducción de la imagen de Santa María la Real que se saca en un momento de la representación histórico teatral 'Reino de Nájera', sobre un fondo negro.

El autor del cartel ganador se ha hecho acreedor a un premio de 300 euros, tal y como figura en las bases que han regido el desarrollo del certamen. Las tres obras presentadas serán expuestas en la sala de usos múltiples anexa al Cine Doga. El cartel seleccionado quedará en propiedad del Ayuntamiento, que podrá efectuar en cualquier momento todas las reproducciones que precise.

Feliz por ganar

Betolaza, que se mostraba feliz poco después de que se le comunicase desde el Consistorio que había resultado el ganador del concurso, señalaba que había elegido esa imagen del claustro, «porque creo que es una de las fotografías más emblemáticas de Nájera», mientras que la otra obra presentada las envió porque «la hice en un momento en el que se creó y una atmósfera especial, con el humo, y me gustó cómo había quedado». El fotógrafo najerino no pensaba que fuese ganador, ya que «el año pasado ya me presenté y no hubo suerte».