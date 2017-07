Las campanas de la Santa Cruz de Nájera, 'mudas' a la espera de reparación Campanario de la parroquia de la Santa Cruz de Nájera, que necesita arreglo. :: F. D. La parroquia no puede acometer el arreglo hasta saldar la deuda que tiene pendiente por anteriores obras en el tejado F. DOMÍNGUEZ Sábado, 22 julio 2017, 23:29

El párroco de la Santa Cruz de Nájera, José Félix Sáenz Olarte, confirmó ayer que el estado de las campanas del templo no es el adecuado, por lo que necesitan un arreglo. «Lo que pasa es que no funcionan, unas porque ya hace unos años que dejaron de hacerlo y otras porque, también hace un tiempo antes de venir yo a la parroquia, usaron la torre como jaula para coger palomas y controlar su población». «Entonces -continúa-, anularon todas las campanas menos una y a ésta se le han desviado un poco los ejes y ahora mismo no se puede tocar».

Sin embargo, dicha reparación y puesta a punto deberá esperar, a pesar de que, según señala el sacerdote, «tenemos ya dos presupuestos para una previsible reparación: uno de ellos para un acondicionamiento más sencillo que sirva para poder volver a ponerlas en uso, y un segundo, más a fondo y por lo tanto más costoso, que propicie una reparación más amplia».

El problema es que, aunque hay presupuestos no hay fondos, ya que como relata el párroco, cuando él llego, hace ocho años, y se hizo cargo de la parroquia, «se debían 190.000 euros de un préstamo del Santander para el arreglo del tejado, que luego hubo que incrementar en otros 30.000 euros porque no estaba bien arreglado y hubo que reforzarlo con cinco vigas para proteger las bóvedas donde se apoyaba la cubierta». «Durante este tiempo -continúa- hemos ido devolviendo el préstamo y los intereses, además de cubrir otros imprevistos de otros arreglos tanto aquí como en la parroquia de La Inmaculada». Ahora mismo, señala el párroco, «ya sólo debemos 10.000 euros y el arreglo de las campanas debe esperar hasta que se solvente la deuda».