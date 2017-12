Alternativa Najerina vota seguir formando parte del equipo municipal de gobierno El alcalde socialista de la localidad riojalteña está apoyado por sendos concejales de AN y PR+, que suman los mismos concejales que el PP FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Viernes, 8 diciembre 2017, 09:58

La agrupación de electores Alternativa Najerina (AN) celebró la noche del miércoles una asamblea en la que se expuso la labor realizada por su concejal hasta hace unos días, Jaime Bravo. También se analizaron los proyectos que han quedado pendientes de cerrarse tras su dimisión y se debatió la conveniencia o no de que esta agrupación política siga integrada en el actual equipo de gobierno una vez que el sustituto, Jesús Niño, tome posesión del cargo. El gobierno najerino lo forman PSOE (4 concejales), PR+ (uno) y AN (uno). En la oposición están el Partido Popular (6 ediles) y Cambia Nájera-IU (uno).

Durante el debate planeó entre los nueve asistentes con voz y voto la queja ya hecha pública por Bravo de una comunicación entre ediles del equipo gobernante «un tanto deficiente», además de que también hubo reproches «porque no se ha dado suficiente información a los vecinos acerca de la deuda municipal cuando se entró a gobernar en 2015», ni acerca de otros temas como «las multas de la Confederación Hidrográfica que ha soportado el Ayuntamiento por diversos motivos con el gobierno del PP».

Una vez abierta la votación a mano alzada, el resultado fue de 5 votos a favor de continuar apoyando en el equipo de gobierno y manteniendo las delegaciones y funciones que Bravo ha tenido durante su tiempo como concejal, por tres en contra y una abstención.

Previamente, Bravo hizo balance de la labor realizada como representante de AN en el Consistorio najerino, destacando que «además de la tarea del arreglo de caminos y mejorar la relación de los agricultores con el Ayuntamiento, han quedado dos proyectos muy importantes a punto de ser cerrados, de manera especial, por su importancia, el del bombeo de aguas residuales desde Casco Antiguo, que apoyará el Gobierno regional con el 40 % del coste, y la apertura de las cuevas».