Alternativa Najerina insiste en la fiscalización de las asignaciones municipales

Jesús Niño, el único concejal por Alternativa Najerina (AN), ha insistido en la necesidad de fiscalizar las asignaciones a los partidos que conforman el Consistorio de Nájera, comenzando por recordar que «cuando entramos en el equipo de gobierno, una de las condiciones que pusimos fue la transparencia en la gestión», lo que a su juicio no se cumple «al no hacerse efectiva la moción que presentamos en enero y hemos vuelto a reiterar en mayo, para la fiscalización del dinero de las asignaciones a los grupos políticos municipales».

También reprochó el rechazo al reglamento para hacer efectiva dicha fiscalización, insistiendo en que «ellos sabrán a qué destinan ese dinero que reciben de todos los najerinos, pero a nosotros nos gustaría saber a qué lo destinan», señalando que «hay sospechas de un uso no debido desde el momento en que no se quiere asumir un reglamento que ha sido elaborado por la Intervención municipal».