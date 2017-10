Alcaldes de la zona de Nájera lamentan que Salud no amplíe el servicio de ambulancias Área de Urgencias del centro de salud de Nájera / Félix Domínguez Olarte asegura que la consejera «con los datos de que dispone, considera satisfactorio el servicio actual» FÉLIX DOMÍNGUEZ Nájera Jueves, 26 octubre 2017, 09:21

La consejera de Salud, María Martín, mantuvo ayer una reunión con los alcaldes de Anguiano, Alesanco, Baños de Río Tobía, Berceo, Nájera y Uruñuela para tratar sobre lo que los primeros ediles de numerosos pueblos de la comarca najerina consideran «recortes en el servicio de ambulancias para la zona de salud». La consejera estuvo acompañada de la directora de Prestaciones y Farmacia, así como de representantes de Ferrovial, de los trabajadores de ambulancias, y del estamento médico (atención primaria y 112).

El alcalde najerino, Jonás Olarte, -aparte de agradecer «la rapidez en la respuesta a la solicitud de reunión»-, indicó que la Consejería mantiene que «según los datos que tienen recogidos de la dispensación del servicio, con las salidas de las ambulancias para atender asistencias, el mismo se cubre satisfactoriamente» por lo que «no tienen previsto realizar ningún cambio». «Nosotros les hemos manifestado nuestras preocupaciones, ya que consideramos que por las características de la zona de salud este servicio es insuficiente», afirma Olarte.

Por su parte, la alcaldesa de Anguiano, Gemma López, señalaba que, «como han dicho que el contrato del servicio de ambulancias es revisable, prepararemos propuestas que se puedan incluir en dicha revisión». Como representante de la población más cercana al Alto Najerilla, reiteró que «el principal problema de esta zona es que tiene una orografía especial, en la que la distancia en kilómetros no se puede valorar igual que en zonas del valle, porque se trata de carreteras de montaña, con todas sus dificultades».

También abordaron la necesidad de poder asistir a las reuniones del Consejo de Salud de zona. «Le hemos explicado que si el alcalde de Nájera y los de los demás pueblos no asisten es porque no se nos cita», indicó Olarte, «en ese aspecto, la consejera, tras recordarme que a los consejos de salud me tiene que invitar el presidente del mismo, me indicó que se lo solicite, lo que vamos a hacer a la mayor brevedad posible para poder estar, tanto yo como los demás alcaldes, en el próximo, que creo que es en noviembre». En este sentido, el alcalde de Uruñuela, Carmelo Guinea, indicaba que «cuando se vayan a tratar temas de importancia, como puede ser este del contrato de ambulancias, deberíamos estar invitados todos los pueblos de la zona».