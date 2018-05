El PP acusa al equipo de gobierno de «dejadez» por el cierre de Peñaescalera Álvaro Azofra, ayer. :: F. D. Los 'populares' afirman que la coalición gobernante ha reconocido a «varios sectores» que «no tiene intención de actuar» F. DOMÍNGUEZ Sábado, 12 mayo 2018, 00:44

El concejal del Partido Popular de Nájera, Álvaro Azofra, denunció ayer «la dejadez y el estancamiento que tiene el equipo de gobierno en un tema tan importante para la ciudad como es el del acceso por Peñaescalera». Puso el énfasis en señalar que «se trata de una entrada y salida a la ciudad que utilizaban muchas personas todos los días cuando estaba abierta», recordando que «lleva más de cuatro meses cerrada», lo que le condujo a sentenciar que «el Partido Socialista tiene, una vez más, abandonada a Nájera, no se ocupa de facilitar buenos servicios para los najerinos, ni le importa mantener las infraestructuras de la ciudad».

Recordó que el precario estado de conservación de Peñaescalera ya lo denunciaron el pasado noviembre del 2017 y que más adelante llevaron al pleno una moción pidiendo el arreglo de la zona, y afirmó que «con esta situación estamos perdiendo mucho potencial en nuestra comarca y en toda la comunidad autónoma», señalando que «ya en las pasadas fiestas de Semana Santa, con la feria del mueble en marcha, el acceso estuvo cerrado con todo el caos que ello conlleva», indicando que «hay vecinos de nuestra comarca que nos han asegurado que prefieren pasar de largo por nuestra ciudad, siguiendo la autovía e irse a Logroño a comprar, porque para entrar a Nájera tienen que salirse de la autovía y rodear todo el municipio para ir al sitio que precisan ir».

Azofra dijo no entender que, «siendo un problema tan grave como este, no se ha realizado un seguimiento del mismo mediante una comisión informativa para solucionar esta problemática y ver cómo van las negociaciones con el Gobierno de La Rioja, si es que las hay, para así tener todos los detalles e informaciones reales sobre la situación». Además, aseguró que «desde los diferentes sectores con los que hemos mantenido contactos, nos han informado que el equipo de gobierno les dijo que no existe ninguna intención de actuar por ahora en el acceso».