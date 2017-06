Nájera y Anguiano piden ambulancia asistencial de servicio permanente

El alcalde de Nájera, Jonás Olarte, viene realizando varias peticiones formales por carta, reforzadas a través de declaraciones públicas a la prensa en las que demanda la dotación para la ciudad y su comarca de una ambulancia asistencial con servicio permanente. Defiende este servicio para todos los días de la semana durante 24 horas al día, y reclama al presidente del consejo de salud de zona que convoque al órgano consultivo a sesión ordinaria. A la exigencia del primer edil najerino y de su equipo de gobierno se ha sumado ahora el Ayuntamiento de Anguiano.

El detonante de esta decisión del Consistorio serrano fue, lo ocurrido durante el partido de fútbol de la primera fase del 'play off' de ascenso a Segunda B en el campo de Isla, celebrado el 20 de mayo entre el equipo local Anguiano y el Conquense. En el intermedio de dicho encuentro, «un espectador saltó la valla para dirigirse al bar del campo y cayó al suelo desvanecido. Acudió la pareja de la Guardia Civil y también dos médicos que estaban en el campo», relataba ayer la alcaldesa de Anguiano, Gemma López.

«Llamamos al 112 y te pasaban con un médico, pero eso no era lo que se necesitaba en esos momentos, porque un médico por teléfono no puede hacer nada en un caso así», continuaba López. «Al final, la ambulancia, que venía de Santo Domingo, no llegó hasta casi una hora más tarde. Debió ser un ictus y se lo llevaron, en fin, al final esa persona se ha recuperado. Imagínate si hubiera ocurrido en Canales o en Viniegra, mucho más lejos y con una carretera más complicada», concluía la alcaldesa serrana.

Como una forma de hacer patente la seriedad de la situación, tanto el Consistorio najerino como el de Anguiano, llevaron a sus respectivos plenos unas mociones en las que indicaban que los concejales socialistas de cada uno de los ayuntamientos, solicitan al Gobierno de La Rioja y a su Consejería de Salud, que «ya que no aumentan la dotación del servicio de transporte sanitario para la zona de salud de Nájera y comarca, que al menos no recorten la disponibilidad de horario y funciones de la ambulancia asistencial, privándola como han hecho, del servicio de urgencias 24 horas, restringiendo su horario y haciéndola inoperante los fines de semana».

Tras recordar que, a su juicio, todo ello «deviene de la política de recortes sanitarios que practica el Gobierno del PP y que ha supuesto una merma de casi 2 millones de euros con respecto al anterior pliego de contratación de las ambulancias», los socialistas exigen en la moción «la restitución de las funciones que tenía la ambulancia asistencial y que se complementaban con la ambulancia de Soporte Vital Básico».

En el caso de la moción najerina, se añadía la calificación de «indignante» para la acción del consejo de salud de zona, «presidido por la indolencia del PP, que no tiene a bien ni siquiera reunir a dicho consejo tal y como el reglamento exige y más para tratar este tema que nos urge y compete por ser una comarca y zona de salud muy extensa, con más de 16.000 vecinos».

El alcalde najerino, que agradeció públicamente al Gobierno de La Rioja «que haya decidido mantener una base de Soporte Vital Básico» en Nájera, recordó que «en el anterior pliego de contratación había dos tipos de ambulancia para Nájera, la SVB y la asistencial, y con el nuevo, la asistencial se queda de 8 a 20 horas y de lunes a viernes».