Las obras de urbanización de la Plaza de la Cruz de Nájera tendrán que esperar

El proyecto de urbanización de la Plaza de la Cruz, en el Casco Antiguo de Nájera, tendrá que esperar mejores momentos, ya que en el pleno ordinario celebrado anoche, los votos en contra del Grupo Popular y Cambia Nájera (7), fueron más que los del equipo de Gobierno (6) y las dos propuestas sometidas a debate fueron rechazadas.

La primera de ellas era la relativa a una modificación presupuestaria para la financiación parcial del montante de las obras, dando de baja la cantidad de 120.000 euros de la partida para el albergue de peregrinos del Presupuesto del 2016, prorrogado al no haber sido aprobado aún el del ejercicio actual, para pasarla a la ejecución del proyecto. La segunda consistía en aprobar el expediente de contribuciones especiales para financiar las obras de dicho proyecto.

El voto negativo de los populares, expuesto por su portavoz, Marta Martínez, estuvo sustentado en el argumento de que «no podemos apoyar un proyecto cuya financiación esté sustentada en contribuciones especiales para los vecinos». La edil reconoció que la reforma «es importante y necesaria» y que «el proyecto es impecable», pero reiterando que su grupo no es partidario de realizar obras en la ciudad que se financien «por contribuciones especiales», por lo que pidió «buscar otra forma de financiación».

Por su parte, la concejal de Cambia Nájera, Idoia Eguileor, expuso que su oposición a la aprobación la basaba en que «si tuviéramos el Presupuesto de 2017, no habría que hacer esta modificación, no han hecho sus deberes», además de adelantar que, «en cuanto a las contribuciones especiales, ya propusimos la posibilidad de ofrecer facilidades a los vecinos para pagar y no se nos hace caso».

El concejal de Hacienda, Enrique Acha, respondió señalando que «si no se financia por contribuciones especiales, la obra la van a pagar todos los najerinos», al tiempo que especificaba que «los vecinos sólo pagarán un 18 % del coste de la obra, lo que supone, más o menos, que por vivienda rondará los 800 euros». También advirtió de que «hacer una obra de éstas sin contribuciones especiales, supone sentar un peligroso precedente».

La sesión ordinaria de pleno del mes de marzo comenzó con la toma de posesión del nuevo edil socialista, Julio Nájera, con lo que, tanto el Grupo Socialista como la Corporación vuelve a estar al completo.