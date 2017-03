Podemos pide al Gobierno un mayor control de las ayudas culturales a Nájera

La alerta saltó en la mañana de anteayer a través del Partido Riojano (PR+), que en una nota advertía de la intención de Podemos de suprimir las ayudas regionales a Santa María la Real de Nájera. Desde esta formación política, sin embargo, se precisa a este diario que la intención es «que haya más control y transparencia».

El PR+ informó de «cuatro enmiendas de supresión» de Podemos referidas a «las ayudas al Patronato pro Representaciones Histórico Najerenses por valor de 7.780 euros, así como al Patronato Santa María La Real para actividades y funcionamiento por importe de 31.186 euros». También se alude en su denuncia a otras «para la Fundación Museo Arqueológico Najerillense de 9.024 euros, y al propio Consistorio najerino, para el que pide eliminar 6.840 euros para los Encuentros Internacionales del Medievo». Los regionalistas muestran su asombro «al comprobar estas enmiendas de supresión por valor total de 55.000 euros y que van destinadas a potenciar la actividad cultural, histórica y patrimonial de Nájera y de entidades fundamentales para nuestra región».

El PR pide a Podemos La Rioja que retiren estas enmiendas al entender que «son un claro error, que afectan en gran medida al tejido cultural y patrimonial de Nájera», y subraya que «las ayudas que se pretenden eliminar, están encuadradas en el Presupuesto 2017 en el área de promoción cultural y vienen en su mayoría de muchos años atrás».

La portavoz de Podemos en el Parlamento regional, Ana Sáinz, desmintió las intenciones denunciadas por el PR+ para señalar a este diario que las enmiendas «no sirven para quitar ninguna de las ayudas». «En realidad es una medida por la transparencia y el buen gobierno, porque creemos que tiene que haber más control sobre la forma en que se da el dinero público a las asociaciones. No estamos diciendo que no se den sino que tiene que haber un mayor control, que los destinatarios, tanto asociaciones como museos o lo que sean, tienen que presentar un proyecto donde se justifique el gasto y así desde el Parlamento se podrá tener un mayor control sobre dónde va el dinero público», añadió.

Sáinz recordó que las enmiendas han sido «hacia todas las ayudas, no sólo a las que afectan a Nájera» e insistió en que no está de acuerdo «en la forma que tiene el Gobierno de La Rioja de dar esas aportaciones». La portavoz morada indicó que «la Cofradía del Santo Cristo de Autol, el año pasado recibió 8.000 euros para realizar el Miserere, y no se realizó, ni sabemos dónde están esos 8.000 euros». «Por si fuera poco, este año les vuelven a asignar 13.000 euros. Ese ha sido uno de los motivos que nos han llevado a plantear esas enmiendas, porque las ayudas se tienen que dar con un mayor control y transparencia». «No queremos quitar las ayudas a las asociaciones, queremos que se den con mayor transparencia y control», concluyó.

El alcalde najerino, Jonás Olarte, que advirtió que desconocía las enmiendas parlamentarias de Podemos, dijo que «desde luego no estoy a favor de que se supriman las ayudas, pero sí que considero que es necesario que se justifiquen los gastos de las actividades para las que se solicitan, igual que ocurre con las ayudas que se dan desde los ayuntamientos».