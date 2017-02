«Lo que más urge es sanear las arcas municipales ante la herencia recibida»

Tras la renuncia de la edil socialista Patricia Calvo a su escaño en el salón de plenos de Nájera, ahora le ha llegado el turno a su compañero de candidatura Julio Nájera, un 'viejo' conocido en el Consistorio, no en vano ya ocupó un puesto en el Concejo entre los años 2003 y 2011.

Cuando se integró en la lista municipal, ¿pensó en llegar a concejal?

No, me integré por ayudar a la candidatura de Jonás Olarte, al que vi siempre como una persona muy preparada para ocupar la Alcaldía, y les dije que no quería ir en puesto de salida, que había que dar paso a gente joven. Los políticos debemos estar de paso, no eternizarnos.

«Pedro Sánchez es mi candidato porque es quien respeta al votante socialista»

¿Cómo ha visto lo ocurrido con su antecesora?

En primer lugar debo agradecer el trabajo desarrollado por ella. Ha sido un ejemplo de lo que debe ser la actividad política, porque en estos tiempos, lo estamos viendo últimamente, muchos políticos, sobre todo los de la oposición, desconocen lo que es dimitir. Ha sido un ejemplo ante un error cometido por ella, y debemos agradecer su generosidad política para con los ciudadanos de Nájera y para su partido.

Desde fuera, ¿cómo ha visto la labor realizada hasta ahora por el equipo de Gobierno?

Para lo complicado que es llevar un Ayuntamiento en minoría, con una oposición que hasta ahora no ha demostrado involucrarse en el trabajo del día a día de la ciudad, pues lo están llevando bastante bien. No hay nada más que escuchar a la gente lo que dicen sobre el arreglo de las calles y demás, y lo más importante, Nájera ha dejado de ser una ciudad en la que el Ayuntamiento se regía por criterios, por decirlo de alguna manera, caciquiles.

¿Le gustaría que Cambia Nájera se integrase en el equipo de Gobierno para hacerlo más fuerte?

Ya estuvo integrada y, por una decisión que muchos najerinos aún siguen sin entender, abandonó el equipo de Gobierno. Desde luego, sí nos gustaría que un partido de izquierdas ayudara a un alcalde socialista a aprobar, por ejemplo, los presupuestos municipales o el nuevo Plan General. Nuestra mano siempre estará tendida a partidos que nos son cercanos.

¿Qué proyecto urge más?

De hecho se está acometiendo y es sanear las arcas municipales ante la nefasta herencia recibida. Porque, no es que los ingresos hayan caído, sino que también nos hemos encontrado una deuda casi inasumible.

¿Cómo ha visto los últimos acontecimientos en el PSOE a nivel nacional?

Ha sido una situación sobrevenida , nada deseada, y sí que puedo asegurar que el Partido Socialista, después del congreso y las primarias, saldrá reforzado y con un proyecto de gobierno ganador.

¿Dónde se sitúa usted?

Mi situación personal es lo menos importante, pero siempre he apostado porque se le dé voz y voto a la militancia. Lo digo en todas partes, Pedro Sánchez es mi candidato porque es quien respeta al votante socialista.