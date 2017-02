La Rioja y Navarra buscarán juntos soluciones tras la marcha de los monjes de Santa María

Esta ha sido la reunión más importante en los últimos años del Patronato de Santa María la Real, ya que había que valorar lo que significará la marcha de los padres Franciscanos este verano. Las cuestiones a abordar son numerosas.

pinceladas históricas De los benedictinos...a cuatro monjes El Monasterio de Santa María la Real tiene su origen en el siglo XI, poco después de su fundación fue ocupado por monjes benedictinos, quienes permanecieron en él hasta el siglo XVIII. En 1895 volvió a ser un centro monástico, habitado desde entonces por los franciscanos, que ha permanecido en este enclave de forma ininterrumpida hasta ahora, cuando solo hay cuatro monjes. Santa María la Real es un panteón real, donde están enterrados miembros de las dinastías reales de Nájera y Navarra, ya que entre los siglos IX y XII, en esta localidad riojana, estuvo la corte del reino que daría luego origen al de Navarra, y también a los de Castilla y Aragón. Por este motivo histórico, el monasterio está gestionado por un Patronato integrado por las administraciones central, riojana, navarra y también por las diputaciones vascas, además del Ayuntamiento de Nájera y la comunidad de franciscanos.

Las administraciones que componen este órgano, principalmente los Gobiernos de La Rioja y Navarra, han asumido el compromiso de buscar fórmulas que garanticen la conservación y el uso turístico de este monasterio situado en la ciudad riojana de Nájera. Así los han asegurado este lunes los presidentes de los Gobiernos de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, y de Navarra, Uxue Barkos, antes de participar en el encuentro.

Ceniceros ha recordado, en declaraciones a los periodistas recogidas por EFE, que los Franciscanos ocupan el monasterio, que alberga el panteón de los reyes del reino de Nájera-Pamplona, desde hace más de un siglo.

Ha afirmado que espera de esta orden religiosa "alguna prórroga más" a su decisión, aunque, "en cualquier caso, este es un bien que debemos preservar y potenciar para nosotros y para las futuras generaciones".

El provincial de los Franciscanos, Juan María Martínez de Ilárduya, ha enmarcado la decisión de dejar Santa María la Real en un proceso de "replegamiento sereno y coherente para mantener los centros que para nuestra misión nos parecen más importantes".

Ha recordado que en los cinco años en los que él lleva en el cargo, Santa María la Real sería el sexto monasterio que dejan los Franciscanos en esta zona.

La presidenta de Navarra ha considerado que la situación creada en Nájera es "uno de los nuevos retos que nos marca la sociedad", como es "empezar a pensar en otra manera de gestionar el patrimonio".

"No tengo duda -ha dicho, de que entre todas las administraciones vamos trabajar y a seguir la misma dirección, con convicción y pasión para preservar este monasterio".

Ceniceros ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" porque "este es un bien de nuestro patrimonio a preservar" y así se va a realizar, "pero ahora hay que buscar la fórmula".

Ha recordado el importante programa cultural que se desarrolla en el monasterio, que en 2016 recibió 42.000 visitantes y que alberga una escuela nacional de patrimonio, centrada en técnicas de restauración y conservación.

"Ahora, la comunidad de franciscanos, por la falta de vocaciones, ha decidido que va a dejar esta casa y, aunque tenemos el compromiso de que sigan hasta verano, vamos a ver si hay alguna prórroga más", ha detallado Ceniceros.

Un hito en el Camino de Santiago

Ceniceros ha considerado que se trata de un bien patrimonial "muy importante para La Rioja porque aquí residen parte de nuestras señas de identidad", por lo que es un monasterio que "hay que preservar y potenciar".

"Hay que decirle a los riojanos y a los najerinos que estén tranquilos, que nos vamos a preocupar de la conservación y de potenciarlo para el turismo, pero hay que ver, con tranquilidad, la mejor fórmula para hacerlo", ha asegurado.

Ha incidido en que este monasterio es un hito en el Camino de Santiago y "sé que todos vamos a estar en la tarea de conservarlo y de que puedan disfrutar de él las próximas generaciones".

Menos vocaciones y un proceso de cierre

El provincial de los Franciscanos ha reconocido que se les ha pedido que sigan en Santa María la Real, "pero la realidad es la que es, cada vez somos menos frailes y tenemos que hacer un replegamiento sereno, ordenado y coherente para mantener los centros que son importantes para nuestra misión en el mundo".

Ha explicado que su orden celebrará en abril un capítulo, como corresponde cada tres años, en el que se estudiará la situación de Santa María la Real.

"En 1970, cuando me ordené, éramos 750 frailes en España y ahora somos 150 y es lógico que no se pueden tener las mismas casas" ha explicado Martínez de Ilárduya, para quien "hemos cerrado casas que para nosotros eran más importantes que esta, no artística, pero es que nosotros no nacimos para ser cicerones de arte".

Se ha referido a la marcha de esta orden del monasterio de Olite (Navarra), que era "el de más tradición para los franciscanos en España" y de otros en Guipúzcoa, Navarra y Burgos.

Ha afirmado que su orden va a continuar en el proceso de cierre de casas con sus propios criterios", aunque está dispuesta a "dialogar para hacerlo en las mejores condiciones y no dañar en nada el patrimonio y los intereses de Nájera y La Rioja".